Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Fai molta attenzione alle scadenze, una molto importante potrebbe presto essere rispettata senza che tu te ne accorga. Potrebbe portarti problemi imprevisti. Normalmente, nel campo dell’amore, le seconde parti non sono altamente raccomandate, ma nel tuo caso potrebbe essere possibile un’eccezione. Fai il test. Se non ti sono chiare le cose, non esitare a chiedere consiglio a una persona che controlla l’area dei tuoi dubbi. Ti aprirà gli occhi su campi nuovi e interessanti.

Capricorno

La tua persona è ormai di bocca in bocca, per i trionfi ottenuti nelle ultime date. Ciò darà origine agli invidiosi per cercare di farti del male, non lasciare che ciò ti influenzi. Evita ogni contatto con persone che potrebbero stravolgere il tuo attuale stato di delicato equilibrio emotivo, ci hai messo troppo tempo per raggiungerlo. Devi imparare ad ascoltare il tuo partner con più attenzione, la forza dell’abitudine può farti non dare loro tutte le cure che meritano.

Acquario

Le tue idee e proposte per il tempo libero non hanno molta eco tra i tuoi amici, ma questo non deve scoraggiarti. Forse non te lo spieghi bene. Alcuni dei tuoi piani che stavano dormendo il sonno dell’appena tornano in primo piano nella tua vita quotidiana, ancora più forti di quando li hai abbandonati. Punta senza deviare di una virgola dove sono diretti i tuoi sogni, sei in un buon momento per raggiungere obiettivi che prima sembravano impossibili.

Pesci

È ora di proporre seriamente di fare un passo avanti nel rapporto sentimentale. Le vostre vite hanno bisogno di un cambiamento qualitativo per andare avanti. Quello che inizierà come un hobby può finire come un business se dedichi abbastanza ore. Sei molto capace di sviluppare abilità. Hai tutto a tuo favore, non rovinarlo per negligenza. Se dedichi tempo e impegno, i tuoi progetti diventeranno denaro molto rapidamente.