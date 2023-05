Oroscopo Paolo Fox domani 15 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

L’indifferenza con cui tratti una persona che fino ad ora era nella tua cerchia di amici può essere ingiusta. Non essere crudele e accetta le sue scuse. Preferisci prendere in carico le grandi decisioni ma ignori il lavoro che comporta lo sviluppo di quelle idee. Il tuo atteggiamento potrebbe destare sospetti oggi. Non aver paura di rompere con ciò che è stabilito se questo è ciò che il tuo corpo ti chiede, essere permanentemente legato a ciò che dettano le regole limita notevolmente la tua libertà di creazione.

In nessun momento hai avuto dubbi sulla tua capacità di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Non cambiare il tuo atteggiamento ora perché una persona mette in dubbio le tue possibilità. Non sentirti compromesso con i piani degli altri, fatti tuoi e realizzali perché questa è la chiave della soddisfazione vitale di cui hai tanto bisogno. Prepara il tuo prossimo fine settimana il prima possibile, una gita non ti farebbe male, soprattutto in compagnia del tuo partner. Scegli un posto romantico e non badare a spese.

Acquario

Al lavoro sarai riconosciuto per un lavoro ben sviluppato. Ti piace condividere tutto ciò che hai, goderti i trionfi con le persone che ami. Avrai l’opportunità di comunicare agli altri buone notizie di cui sei orgoglioso. Oggi è previsto qualche problema di salute, forse derivato da un piccolo incidente. Puoi evitarlo se prendi le dovute precauzioni, soprattutto nello sport. Sebbene tu abbia prevenuto le malattie, in questi giorni sarai molto esposto a un’infezione.

Pesci

Il gran numero di movimenti economici che hai fatto ultimamente ti fa perdere il controllo su quello che hai realmente speso, e questo crea inquietudine. Le tue relazioni personali sono ora al loro meglio e sono diventate l’impulso che sta portando la tua vita lungo i percorsi che hai sempre desiderato. Una piccola battuta d’arresto in campo sentimentale oggi vi lascerà un po’ di stucco, ma pensate che il mondo non sta finendo e che avrete più occasioni per trovare l’amore di cui avete bisogno.