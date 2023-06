Oroscopo Paolo Fox domani 16 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Le tue abitudini del fine settimana sono molto lontane dalle linee guida sull’igiene mentale che applichi durante il resto della settimana. Ti lasci trasportare troppo da quello che dicono gli altri. Dopo alcuni fine settimana difficili, ora devi pagare il conto per gli eccessi, e questo sarà particolarmente evidente nelle tue prestazioni lavorative. Cerca di fare poco, ma bene. I cambiamenti che minacciano di destabilizzare la tua esistenza vengono ritardati, dandoti un po’ di tempo per prepararti a ciò che ti aspetta. Non sprecare questa opportunità.

Stai ingrassando più di quanto sia conveniente per il tuo corpo, nonostante tu sappia esattamente come evitarlo. È necessario seguire le raccomandazioni del medico alla lettera. Continui a goderti un dolce periodo nella relazione con il tuo partner. Sei particolarmente entusiasta di fare progetti per le prossime date. Trascorrerai molto tempo insieme. Hai pochissimo tempo per risolvere troppe questioni, la cosa migliore da fare sarebbe fare una lista di priorità in modo che le questioni meno urgenti rimangano irrisolte.

Bilancia

Il tuo stato d’animo è molto favorevole per conoscere nuove persone e stringere amicizie che possono avere molto peso in futuro. Hai voglia di aprirti al mondo. Le cose potrebbero diventare un po’ più complicate al lavoro, ma alla fine avrai l’opportunità di risolvere il problema con un po’ di buon senso. Se lavori in modo indipendente, oggi riceverai buone notizie che possono significare un aumento del reddito che sarà evidente molto presto. Significherà anche uno sforzo maggiore.

Scorpione

Con un po’ di mano sinistra sarai in grado di risolvere una questione delicata che riguarda la tua relazione. Se opti per il confronto diretto avrai meno possibilità. Devi essere un po’ più discreto in campo professionale se non vuoi che gli altri calpestino il tuo terreno. A volte sei troppo innocente e altre troppo presuntuoso. La tua testardaggine ti facilita le cose sul lavoro, riuscirai a fare tante cose in poco tempo, nonostante le difficoltà. A casa le cose migliorano da sole, non devi forzare la situazione.