Oroscopo Paolo Fox domani 16 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Non lasciarti trasportare dal risentimento, né in campo professionale né in campo economico. Le cose passate vengono lasciate indietro e ricordarle ti farà perdere denaro e opportunità. Ultimamente tendi troppo a controllare chi ti circonda, non tanto per un desiderio di dominio, ma per un eccesso di preoccupazione che non giova né a te né agli altri. Non ha senso temere il fallimento ora che le cose stanno andando meglio che mai. Continua sulla strada che hai intrapreso e raggiungerai livelli molto alti. Devi prenderti cura della tua salute.

Vivi in ​​​​periodi di prosperità, entrate inaspettate e miglioramento della qualità della tua vita. Questo ti rassicura, ma ti lascia il tempo per altri tipi di preoccupazioni. Non preoccuparti di ciò che pensano gli altri oggi prima di una decisione che prenderai controcorrente. Nel tempo dovranno essere d’accordo con te, quindi continua. Hai bisogno di un po’ più di organizzazione nella tua vita per essere in grado di utilizzare meglio il tempo e ottenere di più dai tuoi sforzi. Non si tratta di lavorare di più, ma di farlo meglio.

Acquario

Il tuo stato emotivo non è del tutto equilibrato, quindi è nel tuo interesse prenderti cura di quelle persone complicate che possono influenzarti negativamente. Non lasciare a domani quello che puoi goderti oggi, vivi giorno per giorno e non sacrificare la possibilità di divertirti solo perché credi sempre che ci sia qualcosa di più importante. Devi riordinare il tuo sistema di priorità, perché le modifiche che la tua esistenza ha subito negli ultimi tempi lo consigliano. Le persone che ammiravi sono cambiate.

Pesci

La pietà è un sentimento difficile da controllare, ma una persona potrebbe usarti attraverso quel sentimento, approfittando del tuo buon cuore. Oggi sarai costretto a difendere la tua indipendenza e capacità decisionale contro l’ingerenza di terzi nella tua sfera privata. Fallo con energia, che non ci siano dubbi. Temptation bussa alla tua porta e ti chiede la carta di credito. Devi controllare un po’ di più le tue spese, specialmente quelle che sono motivate da capricci e impulsi