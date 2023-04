Oroscopo Paolo Fox domani 17 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La Luna oggi non sarà molto armoniosa e ve ne accorgerete senza dubbio, soprattutto nel pomeriggio, con predisposizione ad avere qualche dissapore o piccoli dissapori in ambito familiare o con il partner per questioni domestiche. Potresti innervosirti facilmente e prenderai tutto molto sul serio.

Toro

Ti aspetta un giorno molto fortunato e in cui vivrai momenti molto felici o piacevoli con i tuoi cari. In questo periodo gli influssi planetari vi sono chiaramente favorevoli, soprattutto in tutto ciò che riguarda la vita intima, quindi non sprecate questa giornata e lottate per vivere cose belle.

Gemelli

L’influsso di Venere, entrata da poco nel vostro segno, vi aiuterà a vivere momenti tanto felici quanto fortunati in ambito sentimentale e intimo e anche a rafforzare o consolidare quei rapporti che vi interessano particolarmente. La fortuna sarà con te in questo giorno in modo che tu possa coltivare o aumentare le tue relazioni.

Cancro

Oggi l’influsso della Luna non sarà in armonia e tenendo conto che è la dominatrice del vostro segno, è probabile che la vostra enorme sensibilità non venga incanalata a dovere, soprattutto di fronte a eventuali battute d’arresto in ambito familiare o Amore. Ti sentirai tentato di rinchiuderti nel tuo mondo.