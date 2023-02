Oroscopo Paolo Fox domani 17 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Leone

Hai una grande protezione planetaria e oggi ne diventerai consapevole perché cercheranno di truffarti o tradirti, in relazione al lavoro o alle finanze, ma non funzionerà per loro. La fortuna non solo ti aiuta a raggiungere il successo, ma ti proteggerà anche dai tuoi nemici e dalle loro cospirazioni.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Vergine

Il tuo carattere di solito è piuttosto radicale e non ti piacciono le mezze misure o i compadreos, ma se vuoi risolvere un problema che avrai oggi dovrai mostrare molta più diplomazia e mano sinistra di quanto vorresti , se non vuoi che diventi un problema che può portarti conseguenze molto negative.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Bilancia

A volte la buona volontà o le più eccelse doti diplomatiche non servono, ma non c’è altra scelta che battere il pugno sul tavolo e imporre la propria volontà oi propri punti di vista se non si vuole essere annullati o rimossi dal centro. e questa è la prova che dovrai affrontare oggi nel tuo campo di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Scorpione

Il pianeta malefico Saturno sarà molto potente oggi e tutto indica che potrebbe ferirti in amore o in un’altra area importante legata alla tua vita intima. Affronterai la delusione, anche se in fondo sarà una fortuna per te, dal momento che potrebbe esplodere in futuro, ma ti farebbe molti più danni.