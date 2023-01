Oroscopo Paolo Fox domani 17 gennaio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio Ariete

Aumenta la tua autostima. Sai già cosa vuoi e dove stai andando. Niente e nessuno può fermare la tua ascesa verso nuove vette. Fai attenzione che il tuo modo di pensare non crei attriti con il tuo partner, interferendo nei suoi piani. La tua intuizione è enfatizzata sotto la luna.Chiave del giorno: il positivismo.Numeri fortunati: 44, 51, 60.

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio Toro

Basta con le preoccupazioni per chi non se lo merita. È tempo di recuperare la tua armonia spirituale e il tuo equilibrio emotivo. Goditi tutto ciò che ti piace fare e dedica un po’ di tempo a ripristinare le tue energie fisiche e mentali sotto questa luna piena.Chiave del giorno: Presagio. Numeri fortunati 3, 37, 50.

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio Gemelli

C’è molta attività nel settore dell’amore. Mantenere aperti i ponti di comunicazione sarà molto importante, poiché molte cose che sembravano un po’ ingarbugliate possono essere chiarite attraverso un dialogo sincero, profondo e amorevole. Chiave del giorno: Decisioni.Numeri fortunati: 9, 13, 21.

Oroscopo Paolo Fox 17 gennaio Cancro

Torna la passione per un rapporto che sembrava essersi spento. Se hai un partner e sei stato via per un po’, questo è il momento di concederti una nuova opportunità sotto l’energia della luna. Usa la tua immaginazione per creare un’atmosfera romantica intorno a te.Chiave del giorno: Reunion. Numeri fortunati 1, 15, 27.