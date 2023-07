Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

In molte occasioni il modo migliore per riposare è proprio fare cose, ma soprattutto cose che ti piacciono e che ti rilassano, soprattutto sport o fai da te in casa. Oggi l’armonia regnerà sul cielo e sarà per te una grande opportunità per vivere o fare ciò che più ti piace.

Capricorno

Oggi le stelle saranno in armonia e ciò comporterà la possibilità di dimenticare gli impegni quotidiani e allo stesso tempo lasciare più liberi i propri impulsi e istinti per poter godere un po’ di più delle cose belle della vita. Il destino toglie le tue catene per un giorno affinché tu possa vivere una bellissima esperienza.

Acquario

Ti aspetta una giornata di sorprese, ma saranno per il meglio perché i pianeti saranno in armonia. Riceverai una chiamata o una visita inaspettata che ti porterà buone notizie o annuncerà cambiamenti che finiranno per portarti a una situazione migliore, anche se all’inizio non sembra. La fortuna inaspettata arriva.

Pesci

La Luna e gli altri pianeti saranno in armonia per tutta la giornata e questo ti aiuterà a vivere una giornata piena di pace e felicità, sia con la tua famiglia e i tuoi cari o anche con te stesso, perché in molti momenti trovi il più profondo armonia quando sei solo e lontano dal mondo inquietante.