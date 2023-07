Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Dovrai fare compromessi tra sogno e realtà, che, ammettilo, è un fatto essenziale nella tua vita. La tua forma fisica generale è di nuovo in aumento e sarà più facile dire addio a una cattiva abitudine. Nella tua vita amorosa, sarai tentato di affidare tutto a qualcuno che si sta avvicinando, per scaricare un segreto che è diventato difficile da sopportare. Dovrai guardare molto obiettivamente questa persona, prima di confessare.

Toro

Oggi sarete di buon umore e sarete ricettivi verso coloro che vi circondano. Concediti una pausa, poiché non ti prendi cura di te abbastanza bene fisicamente. Attenzione ai crampi muscolari e ai movimenti scorretti. Il tuo partner ti sorprenderà con la sua spontaneità ed entusiasmo. E questi risveglieranno bisogni inaspettati in te. Sii il primo a esplorare tutte le possibilità! Potresti passare attraverso alcune emozioni molto forti. Cerca di canalizzare questo senza ferire chi ti circonda.

Gemelli

Dedicherai la maggior parte delle tue energie a tessere una barriera protettiva intorno alla tua relazione. Assicurati di non arrivare al punto di isolarti dal mondo esterno, il tuo partner non lo apprezzerebbe! Se stai cercando l’amore, potresti voler conoscere meglio qualcuno e allo stesso tempo sentirti diffidente nel farlo, il che potrebbe essere causa di conflitto. Soddisferai i tuoi obblighi finanziari. Sarai più efficace se rimani calmo.

Cancro

Oggi imparerai di più su una persona che ti è vicina… Sii discreto! Senti un desiderio irresistibile di assaporare i piaceri della vita, ma stai lottando perché non riesci a rilassarti. Qualcuno che conosci potrebbe ispirarti a prestare attenzione a nuove idee o a una filosofia che potrebbe cambiare la tua vita in meglio. Potrebbe avere un pregiudizio mistico o spirituale e, se ti interessa abbastanza, potrebbe incoraggiarti ad adottare un nuovo modo di vedere il mondo.

Leone

Questo potrebbe essere un buon momento per aggiornare il tuo CV o per candidarti a lavori che potrebbero essere un passo avanti per te. Un’influenza più seria suggerisce che potresti rifiutare un’offerta perché non ti senti qualificato. Dovresti ripensarci. Sarebbe bello vederti come sei veramente. Hai troppa tendenza a sottovalutarti e questo sta mettendo a repentaglio la tua relazione. Le tue paure non hanno fondamento, credi in te stesso!

Vergine

Oggi potresti essere in procinto di essere coinvolto in attività molto interessanti e ora potresti essere pronto a connetterti con persone che possono darti maggiori informazioni o consigli. Assicurati che provenga da una fonte affidabile. Sarai pronto a collaborare in modo costruttivo quando vorrai sentirti utile. La comunicazione è buona con il tuo partner. Tuttavia, c’è il rischio che pensi che tu sia troppo “sensibile”. Sarebbe inutile spiegare tutto. Mantieni un’aura di mistero intorno a te.

Bilancia

Ti muoverai verso la realizzazione dei tuoi sogni e questo ti distrarrà in questo momento. Concentrati sui dettagli pratici. Se stai approfondendo una relazione, potrebbe essere perché sei consapevole del motivo per cui ti sei connesso. Man mano che questa amicizia si rafforza, puoi compensare le critiche di coloro che si interrogano sui tuoi sentimenti nei confronti di questa persona. Un incontro interessante è in vista, quindi esci se sei single e il destino si prenderà cura di tutto il resto.

Scorpione

Ultimamente potresti aver fatto una scoperta, e cioè che le persone possono ancora sorprenderti e potrebbero non agire come ti aspetti. Se hai bisogno del consenso di qualcuno per un piano o un progetto, potresti essere nervoso nel chiedere perché non sei sicuro di come risponderanno. Cogli l’occasione per parlare, poiché possono avere un’idea brillante. Ci sono tentazioni intorno a te che potrebbero prendere una brusca svolta nella tua vita emotiva. Non prendere decisioni all’istante e non giudicare dal loro aspetto.

Sagittario

Le persone possono avere molti consigli da condividere, ma quanti sono davvero utili per il Sagittario? Potrebbero bombardarti con idee che rappresentano una vasta gamma di opinioni e tuttavia rendersi conto che nessuna di esse funziona per te. Se c’è una persona di cui ti fidi abbastanza da parlarne, fallo, in quanto può essere utile. Oggi avrai l’opportunità di imparare molto sul tuo partner e avvicinarti. Sarà una buona giornata per incontri nuovi e insoliti.

Capricorno

I semi si trasformano in piante o alberi, e questo potrebbe essere qualsiasi cosa ti accada, poiché un incidente apparentemente non importante potrebbe aprire la strada a qualcosa di diverso. Forse una richiesta di provare un’esperienza che non rientra nel solito che avrà interessanti prospettive per il tuo futuro. Potresti anche essere tentato di rifiutarlo se non corrisponde ai tuoi obiettivi attuali. Se ciò accade, prova a provarlo.

Acquario

I problemi domestici e familiari ricevono una spinta, poiché le stelle ti incoraggiano a ripensare alla tua situazione domestica e apportare cambiamenti che potresti aver ritardato. Un cambio di mobili, apportare miglioramenti chiave o l’idea di lavorare da casa, possono attirare la tua attenzione. L’amicizia è sotto i riflettori e senti il bisogno di avvicinarti a chi condivide i tuoi ideali. Anticipa gli altri ed esci alla loro ricerca.

Pesci

I cambiamenti nelle tue circostanze possono iniziare quando capisci l’importanza di amare di più te stesso e la tua vita. C’è una forza potente intorno a te che ti spinge fuori dalla tua zona di comfort. Un’idea che potresti aver rifiutato potrebbe tornare e dovresti accettarla. Le tue amicizie saranno utili per vedere la tua vita amorosa da un punto di vista positivo. Ti avvicinerai al tuo partner e sarai bravo a comunicare con loro.