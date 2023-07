Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Aspettatevi una giornata piena di novità. Sarai più consapevole del tuo corpo e più preparato a prenderti cura di te stesso. Non esitate a seguire questo percorso e rallentare. Farai un altro passo verso la maturità emotiva e lascerai andare le illusioni che ti impediscono di raggiungere una felicità duratura. Aprirsi agli altri e scambiare idee. Sei brillante e tenace. Non lesinerai sul lavoro che devi fare per continuare ciò che hai iniziato.

Toro

Le tue preoccupazioni diminuiranno e, questo, ti aiuterà a fare marcia indietro su una questione importante che è nell’aria. Sfrutta al massimo la relativa calma di oggi per pensare davvero a ciò che potrebbe fallire. Nella tua vita amorosa, le domande che sono rimaste senza risposta in sei mesi torneranno sulla scena. È tempo di parlare di questi argomenti con qualcuno di cui ti fidi o condividerlo con il tuo partner.

Gemelli

Avrai un talento per ottenere l’approvazione della gente. Il tuo fascino ti aprirà tutte le porte! Se riesci a lavorare per contenere la tua impazienza, ne trarrai vantaggio. Il tuo crescente ottimismo rafforzerà la tua energia. Nella sfera emotiva, il tuo fervore amorevole sta facendo prevalere la passione. Indifferenza e cordialità sono all’ordine del giorno! Vivi la vita al massimo, senza aspettare di essere raccontata.

Cancro

Oggi è il giorno perfetto per perdonare e riconciliarsi con qualcuno vicino al tuo cuore. Ci saranno così tante cose intorno a te da fare e vedere che rischierai di avere tutta la tua energia assorbita. Cerca di trovare un po ‘di pace e tranquillità e ascolta il tuo corpo. Sei in un posto idilliaco se accetti di giocare al gioco del tuo partner. Non hai nulla da temere, acquisirai intensità appassionata e sicurezza emotiva. Senti un maggiore bisogno di cooperare con coloro che ti circondano e sei pieno di ispirazione.

Leone

Oggi vorrai essere utile e troverai un modo per farlo. Una buona azione di tanto in tanto fa bene all’anima! Ma stai dando il 110% e corri il rischio di rimanere senza energia. Impara a dire di no. Sarebbe bello vederti come sei veramente. Hai troppa tendenza a sottovalutare te stesso e stai mettendo la tua relazione a un punto morto. Se sei single, stai impostando i limiti. Basta prendere il controllo e sbloccare le possibilità.

Vergine

Oggi sarai calmo, nonostante le tue paure. Rilassare la mente sarà il modo migliore per ricaricare le batterie. Vai in un museo o visita una mostra. Tutto ciò che è artistico ti attirerà. La tua sensazione di euforia non poteva tollerare una giornata mediocre. Se hai una relazione, esplora e spingi i confini che hai precedentemente stabilito con il tuo partner. Se sei single, dovrai allontanarti dalle cose. Vivi l’avventura! Gli amici ti aiuteranno, quindi non resistere.

Bilancia

Oggi sarai ancora più socievole, il che aprirà le porte a nuove situazioni arricchenti. La tua disattenzione ti sta rendendo goffo, quindi fai attenzione a fare movimenti improvvisi. Rimani concentrato su ciò che stai facendo per evitarlo. State attraversando una sensazione di ottimismo che è devastante. Il tuo fascino è in aumento ed è tempo di esporre i tuoi piani e persuadere gli altri gentilmente. Le nuove conquiste saranno estremamente soddisfacenti!

Scorpione

Una relativa calma ti spinge a una revisione generale. Concentrati sull’essenziale. I tuoi obblighi sembrano estenuanti, quindi scaricali e cerca di trovare un momento di solitudine per ritrovare la calma interiore. State sopprimendo i vostri sentimenti. Hai la tendenza ad astrarre te stesso e le persone possono arrabbiarsi con te se non fai uno sforzo per separare la tua vita privata da tutto il resto. Sarai pieno di ispirazione per consolidare i tuoi piani di vita e farli davvero combaciare.

Sagittario

I tuoi piani stanno diventando più chiari nella tua mente e faresti meglio a metterli in prospettiva. Hai più controllo delle tue emozioni e, di conseguenza, hai più energia. Nella tua vita amorosa, le domande giuste ti verranno in mente e vedrai le cose più chiaramente. Il vostro ottimismo sarà contagioso e contribuirà a illuminare la via da seguire. Prenditi il tempo per vivere! Troverai risposte parlando con certe persone: trai le dovute conclusioni!

Capricorno

La tua generosità e comprensione ti permetteranno di cadere in favore delle persone che ammiri. Il tuo stile di vita non ti permette di prenderti cura di te stesso correttamente, devi rallentare e fuggire mentalmente per eliminare lo stress. Oggi sarai di buon umore e pronto a ricominciare tutto da capo. Il tuo ottimismo e la tua creatività sono in aumento e contagierai coloro che ti circondano. Non perdere questa occasione per goderti il momento.

Acquario

State proiettando i vostri desideri sugli altri. Questo non è il momento di buttarsi in grandi discussioni. Siete pronti a guardarvi dentro e ad accettare le critiche che sono state fatte su di voi. Se sei meno suscettibile, guadagnerai punti. I ricordi precedenti saranno una guida utile. Qualcosa di insolito causerà cambiamenti nella tua routine domestica. Potrebbero arrivare notizie inaspettate da un membro della famiglia che potrebbero essere eccitanti.

Pesci

Non sarai in grado di resistere all’espressione esatta di ciò che pensi forte e chiaro, anche se genera scintille intorno a te. Il tuo istinto non sarà sbagliato… Non esitare a seguire il tuo intuito. Le tue iniziative di fronte al tuo partner valgono la pena. Avete i modi e i mezzi per compiacere le persone oggi! Hai fatto bene a fare uno sforzo e sarai contento di averlo fatto. Ciò sarà confermato dalle circostanze.