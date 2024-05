“Isola dei Famosi”: Pietro Fanelli critica Fedez definendolo “Nano burattino” e chiede ringraziamenti

Dopo avere lasciato l’Isola dei Famosi, la vita di Pietro Fanelli è tornata alla normalità. L’ex concorrente del noto reality ha espresso il desiderio di dare la sua opinione sul programma: “Una volta tornato in Italia, troverò un posto confortevole e piazzerò un video online dove condividerò la mia esperienza sull ‘Isola dei Famosi'”. Tuttavia, il primo bersaglio di Fanelli è stato il cantante Fedez.





Pietro Fanelli, noto poeta, ha rivolto dure parole a Fedez sui social, definendolo “Nano burattino”. Per quale motivo? L’indignazione dell’ex-isolano è scaturita dalle parole che Federico Lucia – vero nome di Fedez – ha riservato ad Antonio Rezza, famoso attore e regista, ospite del podcast Gurulandia.

In più occasioni, il giovane poeta ha criticato duramente il noto rapper: “Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo, dovresti ringraziare quell’intellettuale teatrante – come tu lo chiami – per avere dedicato tempo a te e per aver preso parte al TUO podcast, dove sei l’unico che non ha nulla di interessante da dire. Parli di noia, ma tu non sai veramente cosa sia la noia. Dalla noia nasce la creatività, ma gli smartphone, questi dispositivi tossici, l’hanno eliminata. Continua pure con la tua beneficenza, che mi fa pensare allo scandalo delle indulgenze“.

Quale frase di Fedez ha provocato l’ira di Pietro Fanelli

Durante il podcast, tra le varie discussioni, Fedez ha parlato anche di Muschio selvaggio e Luis Sal: “L’unico episodio che ha scelto Martin è stato una vera noia. Lui ha affermato in un’intervista di essere il direttore artistico di Muschio Selvaggio, ma in realtà non ha mai fatto nulla. L’unico episodio in cui ha portato un ospite è stato… Chi era? Un intellettuale teatrante. È stato davvero noioso, infatti è stato l’episodio meno visto di Muschio Selvaggio”. Nonostante Fedez non abbia menzionato l’ospite, Pietro Fanelli si è sentito coinvolto e ha deciso di rispondere su Instagram.