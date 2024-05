Tiziano Ferro risponde all’accusa di Mara Maionchi e afferma: “Che tristezza”

Durante l’episodio di ‘Belve’ trasmesso il 30 aprile, Mara Maionchi è stata sottoposta a una domanda complicata da Francesca Fagnani. Le è stato chiesto se esistessero artisti che ha aiutato a raggiungere il successo e che in seguito non hanno mostrato gratitudine. Mara Maionchi ha replicato: “C’è chi non ha realizzato la fortuna di incrociare il mio percorso. Esempi? In particolare, mi sembra che Tiziano Ferro non l’abbia compreso. Non si è reso conto che sia io che mio marito lo abbiamo sostenuto nel diventare l’artista che è oggi. Ma non importa, riconoscenza non è un obbligo. Alcuni l’hanno, altri no.”.





La risposta di Tiziano Ferro alle parole di Mara Maionchi

Subito dopo, Tiziano Ferro, attualmente residente a Los Angeles ed impegnato nella vita di padre di due splendidi bambini, ha risposto a Mara Maionchi attraverso una serie di Instagram Stories.

Risponde l’artista 44enne: “Le prime parole che ho insegnato ai miei figli sono state ‘grazie’ e ‘scusa’. Ti ho sempre mostrato gratitudine, come ho dimostrato un milione di volte in un milione di occasioni diverse. Quindi mi chiedo: perché queste dichiarazioni? Perché proprio adesso?”.

“Ci siamo incrociati molte volte: durante eventi televisivi, concerti, negli spogliatoi e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso ripensando al passato. Se veramente pensassi così, perché non me l’hai mai detto di persona nelle varie occasioni? Avrei saputo tranquillizzarti, mi sarei scusato e ti avrei ringraziato ancora, come sempre e senza problemi”, ha aggiunto.

“Ho fatto una ricerca online di ‘Tiziano Ferro Mara Maionchi’ e sono uscite circa 55.000 risultati che includono entrambi i nostri nomi. Potrei postare infinite interviste in cui ti ho riconosciuto merito, i ringraziamenti dentro i libretti dei miei album in cui eri la prima persona citata, il nostro scherzo al telefono, infinite citazioni nel mio libro o sul web – in tutte le lingue del mondo, dato che ho parlato di te e Alberto in molti angoli del pianeta”, ha continuato.

“Però posterò solo questo video. Mi prendo la libertà di sbagliare, ma a me sembra un abbraccio sincero. Che tristezza, che peccato”, conclude l’artista.