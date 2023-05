Oroscopo Paolo Fox domani 17 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Continui a cercare cose sul posto di lavoro che non troverai mai. O cambi lavoro o ti dimetti, ma non continuare a sprecare energie in modo inutile. A volte è necessario cedere in modo che le cose vadano avanti quando sono bloccate, ma non devi sempre essere tu a cedere. Arrivano notizie negative su una candidatura. Stai lontano da possibili fonti di infezione, perché le tue difese stanno attraversando un momento delicato e sei altamente esposto al contagio. Al lavoro avrai un forte confronto.

L’esercizio fisico ti avvantaggia molto, quindi non rinunciare anche se hai meno tempo libero ogni giorno. Se esci, noterai un calo della tua forza. Cambia il tuo atteggiamento oggi rispetto ai giorni precedenti, e ti mostri molto più positivo e ottimista riguardo ai problemi che devi risolvere. Hai capito che non hai scelta. Dovresti stare lontano dalle fonti di concentrazione dell’inquinamento acustico, perché sono parte dell’origine dei tuoi mal di testa. Almeno per qualche ora, cerca il silenzio totale.

Acquario

Più di una persona si avvicinerà a te chiedendo consigli. Accedi a queste richieste solo se sei molto sicuro di quello che dici, altrimenti potresti causare danni. Assumiti le tue responsabilità senza coinvolgere terzi, soprattutto amici che non ti hanno mai deluso. È difficile, ma devi ammettere i tuoi errori. Hai un’autostima toccata dall’effetto di una certa debolezza fisica. Fino a quando non ti riprenderai, non vorrai quasi nulla, ma non dovresti trascurare le questioni più importanti.

Pesci

In questi giorni sei il leader perfetto per il gruppo in cui lavori. Hai un sacco di energia e visione per essere in prima linea e trascinare gli altri dietro di te. I progressi tecnici che hai incluso nel tuo campo di lavoro iniziano a dare i loro frutti. Nonostante abbia comportato uno sforzo di investimento, proverai la soddisfazione di essere stato lungimirante. All’ultimo minuto, non essere così sicuro che le cose andranno come pensi. È nel tuo interesse preparare una rapida uscita alternativa nel caso in cui i tuoi piani vadano male.