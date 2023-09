Oroscopo Paolo Fox domani 17 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Segui il tuo cammino con fede e senza esitazione, non ascoltare le voci che cercano di distoglierti da esso o di creare insicurezza, anche le voci che provengono dalla tua stessa testa, in questo momento devi fidarti del tuo istinto perché questo è ciò che ti farà Ti condurrà lungo il sentiero che ti condurrà verso una vita migliore e più felice.

Capricorno

Preoccupazione o preoccupazione per il denaro, paura di perdere o subire qualche calamità finanziaria. Forse queste paure possono avere qualche fondamento, ma le influenze astrali sono buone e non ti succederà nulla di brutto. I problemi che ti arrivano da una parte possono essere contrastati da un’altra, anche se adesso non te ne accorgi.

Acquario

Oggi un influsso favorevole di Urano vi porterà gioie e piaceri che non vi aspettate, o in misura maggiore di quanto realmente vi aspettaste. Sarà una giornata molto piacevole per te a livello personale, in amore, in amicizia, in famiglia e nell’ambiente più intimo, un’esperienza molto necessaria per allontanarti dalle tensioni del passato.

Pesci

Ti aspetta una giornata un po’ difficile a causa di quella grande tendenza che sempre ti accompagna a fare giustizia in tutto il mondo e a difendere le altre persone. Tuttavia, quando sei tu ad aver bisogno di aiuto, spesso ti ritrovi solo e nessuno è al tuo fianco. Le tue motivazioni sono totalmente nobili, ma attiri problemi che non meriti.