Tragedia a Torino: bimba di 5 anni muore nell’esplosione causata dall’incidente delle Frecce Tricolori

La dinamica dell’incidente

Oggi 16 settembre si è verificata una terribile tragedia a Torino. Un aereo delle Frecce Tricolori, il Pony 4, è precipitato al suolo nei pressi dell’aeroporto di Caselle. Il pilota è riuscito a lanciarsi con il paracadute e ad uscirne illeso. Tuttavia, l’aereo cadendo ha causato una tremenda esplosione.

Purtroppo in quel momento stava passando di lì un’auto con a bordo una famiglia di 4 persone: mamma, papà e due bambini di 5 e 9 anni. L’esplosione ha sbalzato l’auto in aria, facendola ribaltare. Subito dopo è stata avvolta dalle fiamme.

Il tragico bilancio

I due genitori, seppur feriti in modo lieve, sono riusciti a uscire dall’abitacolo e a trarre in salvo il figlio più grande, che però ha riportato gravi ustioni.

Non c’è stato invece nulla da fare per la bambina di 5 anni. È rimasta intrappolata tra le lamiere mentre i genitori tentavano di estrarla. L’auto ha preso fuoco nel giro di pochi istanti e per la piccola non c’è stato scampo.

Sulla dinamica dell’incidente delle Frecce Tricolori sta indagando la Procura di Torino. Al momento l’ipotesi più accreditata è che l’aereo abbia impattato con uno stormo di uccelli durante la fase di decollo. Ciò avrebbe compromesso il funzionamento dei motori causando lo schianto.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, si è detto “sconcertato” da questa notizia terribile e si è subito recato sul luogo della tragedia insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Si attende l’esito delle indagini per fare completa chiarezza su quanto accaduto. Nel frattempo la città piange questa giovane vita spezzata in modo così tragico e assurdo. Una vicenda straziante che lascia attoniti e senza parole.