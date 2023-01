Oroscopo Paolo Fox domani 18 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Ottimo momento per fare investimenti immobiliari. Hai tutte le vibrazioni per farlo prosperare nel migliore dei modi. Ti ritroverai in un problema di amore non corrisposto. Non disperare, chi persevera trionfa.Chiave del giorno: Progetti.Numeri fortunati: 3, 11, 46.

TORO:

Le fluttuazioni economiche continuano. Stai pagando per gli errori della tua cattiva gestione, ma hai fatto i compiti. Presto tutto cambia. Torna alle fughe con gli amici. Chiave del giorno: Reborn. Numeri fortunati: 17, 31, 43.

GEMELLI

Avrai seduzione in superficie. Ti sentirai imbattibile e lo trasmetterai. Devi stare attento a non esagerare e ferire le persone. Abbi cura delle tue maniere con i tuoi capi, può portarti disagi.Chiave del giorno: seduzione.Numeri fortunati: 7, 22, 26.

CANCRO

La tua vita ruota attorno al senso di colpa. Tutto quello che fai lo fai con il senso di colpa. Comincia ad amarti un po’ di più, la tua capacità è estremamente maggiore di quanto pensi. Perderai peso, in tempo utile.Chiave del giorno: Rivalutazione.Numeri fortunati: 2, 41, 50.

LEONE

Una lite con un collega può complicare i tuoi piani per il futuro. Devi agire in modo intelligente e non lasciarti trasportare dalla rabbia. È ora che tu cambi look. rallegrarsi. Chiave del giorno: Armonia.Numeri fortunati: 9, 31, 44.

VERGINE

La fedeltà è qualcosa di molto importante nella coppia. Se non sei d’accordo, puoi ferire l’altra persona. Buon reddito di denaro non pianificato. Stai attento, salvo che stanno arrivando tempi difficili.Chiave del giorno: Impegno. Numeri fortunati: 5, 14, 51.

BILANCIA

Sei un leader nato, ma devi imparare ad essere un leader. Essere un leader non significa imporre alle persone di fare quello che vuoi. Condividi più tempo con la famiglia, che ti aiuterà spiritualmente.Chiave del giorno: l’apprendimento.Numeri fortunati: 20, 48, 56.

SCORPIONE

La tua relazione d’amore ha bisogno di sincerità sopra ogni cosa. Smetti di mentire a te stesso e alla persona che presumibilmente ami. Prendere decisioni. Potresti provare mal di stomaco.Chiave del giorno: Imparare dall’amore.Numeri fortunati: 3, 34, 45.

SAGITTARIO

Usare trucchi e ingegnosità nel tuo lavoro non è male. La cosa brutta è quando viene usata per fare cose che possono ferire o far arrabbiare gli altri. Ripensa a ciò che vuoi per la tua carriera.Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 9, 15, 39.

CAPRICORNO

La tua relazione di coppia si sta logorando sempre di più. È tempo che entrambi abbiano un dialogo profondo e senza bugie. Niente maschere. La tua condizione fisica migliora di giorno in giorno. Continuare.Chiave del giorno: dialogo sincero.Numeri fortunati: 21, 49, 53.

ACQUARIO

Non puoi comportarti come un bambino per tutta la vita. Le persone si stancano di vivere con una persona immatura. Capisci che sei cresciuto. Buon tempo nella tua economia, inserisci denaro extra.Chiave del giorno: Riconoscimento personale.Numeri fortunati: 4, 29,38.

PESCI

I tuoi amici ti affronteranno su un problema complicato. Mantieni la postura, ma ascoltare attentamente può aiutare. Devi concederti dei momenti di svago per te stesso. Inizia a divertirti.Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati: 19, 26, 44.