Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 18 gennaio 2023, lo zodiaco completo

ARIETE

Metti i piedi per terra e torna alle tue radici. La tua vita è diventata un vortice di obblighi da cui non puoi uscire. Rifugiati in famiglia per ricaricare le energie. Se non prendi coscienza della tua salute, nessuno lo farà per te. Chiave del giorno: retrospezione. Numeri fortunati 12, 28, 57.

TORO

Il rapporto di lavoro con i tuoi colleghi inizia a ricostruirsi, quindi devi iniziare a fare le cose bene e supportare la tua squadra. Non smettere di visitare uno specialista se oggi senti dolori muscolari. Chiave del giorno: Riapertura. Numeri fortunati 20, 35, 52.

GEMELLI

Puoi sentirti solo in questo giorno. Hai molte persone che ti apprezzano e sono disposte a darti tutto il loro amore. Si tratta solo di chiedere aiuto. Il tuo partner sta attraversando una fase complessa, devi essere paziente e sostenerlo psicologicamente. Chiave del giorno: Collaborazione.Numeri fortunati 17, 40, 54.

CANCRO

Una giornata difficile per la tua economia. Il denaro scompare da te e non hai alcun controllo. Impara a bilanciare le tue spese o avrai seri problemi a breve termine. Cerca di svolgere un’attività fisica che ti liberi dalle tensioni lavorative che ti sopraffanno. Chiave del giorno: Equilibrio.Numeri fortunati 21, 29, 53.

LEONE

È tempo che tu ripensi ad alcune relazioni con persone vicine che ti si avvicinano solo per interesse. Non devi sempre avere un bell’aspetto con tutti. Avrai un incontro con un amico di cui non sentivi da molto tempo. Chiave del giorno: Picchettamento. Numeri fortunati 14, 19, 44.

VERGINE

Metti da parte i tuoi preconcetti e apri la testa. Devi iniziare ad adattarti ai nuovi tempi. Non permettere a terzi di interferire nella tua relazione. Devi stabilire dei limiti o questo porterà a problemi di convivenza che non avevi immaginato. Chiave del giorno: Apertura. Numeri fortunati 19, 42, 51.

BILANCIA

La tua autostima sarà alle stelle, ma le tue decisioni saranno molto sbagliate. Hai grandi capacità e intelligenza, ma devi capire che non tutte le tue idee sono le migliori in tutto. Inizia a staccare la spina dalla routine quotidiana, cerca un nuovo sport. Chiave del giorno: Umiltà. Numeri fortunati 1, 11, 49.

SCORPIONE

Non cercare che gli altri ti diano l’approvazione per fare le cose. Devi prendere l’iniziativa e affrontare i tuoi eventuali errori. Hai tutto il potenziale e la capacità di realizzare grandi cose. Non confrontarti con gli amici su questioni irrilevanti. Chiave del giorno: Push. Numeri fortunati: 20, 41, 47.

SAGITTARIO

Il tuo temperamento e il tuo cattivo carattere ti portano di nuovo nei guai con i tuoi colleghi. Devi essere più paziente quando affronti le idee. I momenti tempestosi stanno arrivando nella tua relazione d’amore, inizia a prepararti.Chiave del giorno: compostezza.Numeri fortunati 14, 41, 57.

CAPRICORNO

Avrai una discussione con un amico per tutta la vita. Rifletti su cosa cerchi in lui/lei. Non cercare di importi violentemente. Grande momento nella tua relazione sentimentale. Ti sentirai accompagnato, amato e rispettato. Congratulazioni. Chiave del giorno: amicizia. Numeri fortunati 10, 26, 41.

ACQUARIO

Devi prendere decisioni importanti sul tuo lavoro futuro. Alcuni di loro potrebbero non sembrare favorevoli, ma dovresti pensarci in futuro. Una persona che ami molto sta provando qualcosa di strano in te, è probabile che abbia visto un cambiamento nel tuo atteggiamento e te lo farà sapere oggi. Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati 16, 17, 58.

PESCI

Una persona appare improvvisamente nella tua vita e questo ti causa un po’ di paura. Non lasciarti guidare dalle brutte esperienze che hai avuto in passato, dagli una possibilità. Torna a mangiare sano, il tuo corpo ha bisogno di una vita sana. Chiave del giorno: Affetto. Numeri fortunati 15, 22, 41.