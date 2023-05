Oroscopo Paolo Fox domani 18 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

0 Condivisioni

Ariete

Riceverai un aiuto che non ti aspettavi, ma che ti tornerà utile. La tua famiglia reclama il tempo che gli corrisponde, soprattutto i più piccoli, non delude. Il lavoro non è un problema per te in questi giorni, perché hai molta forza per risolvere problemi e affrontare sfide. Lo stesso non vale a casa, dove le cose sono un po’ più tese. Fino ad ora non hai avuto molto tempo per preoccuparti del tuo aspetto fisico, ma ora quell’aspetto della tua vita è diventato importante ed è diventato una delle tue priorità.

La natura ti fornisce energie vive che ti permettono di riprenderti dall’usura quotidiana. Almeno per qualche ora, allontanati dalla città. Tutto ciò che riguarda le arti ti attirerà oggi perché l’aspetto più creativo è quello che domina nella tua esistenza. La tua sensibilità per le cose belle è molto sottolineata. L’amore assume un rilievo particolare nella tua vita, al punto da diventare il principale punto di riferimento vitale, fai tutto per e per la persona che ami. Sei così innamorato.

Gemelli

Buona giornata per il divertimento, il tuo spirito ha bisogno di disconnettersi dallo stress quotidiano durante la festa. Potresti conoscere qualcuno che vive lontano. Qualcuno entra nella tua vita carico di nuove idee e di un modo di vedere la vita che per te è rivoluzionario. Ti attirerà molto, ma ti costerà molto osare giocarci. I problemi economici hanno condizionato la tua esistenza negli ultimi tempi, ma ti preoccupi eccessivamente delle cose che non puoi fare invece di concentrarti su quelle che puoi fare.

Cancro

L’aria pura ha per te una componente terapeutica molto forte. Agisce sulla tua persona come una potente medicina naturale che rigenera i tessuti distrutti. Non è possibile per te essere d’accordo su tutto con il tuo partner, non importa quanto sia grande l’amore che hai l’uno per l’altro. Il segreto del rapporto è saper rendere compatibili le differenze. La giornata sarà di particolare importanza per il tuo futuro professionale, quindi non trascurare un singolo dettaglio. Prepara le cose più delicate il prima possibile.