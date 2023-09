Oroscopo Paolo Fox domani 18 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Urano, formando un ottimo aspetto con il Sole, ti renderà molto più intuitivo e ispirato di quanto sei abitualmente, il che non è poco, e potrai vedere molto più chiaramente i passi che devi compiere per realizzare i tuoi sogni. vero, ma soprattutto dove ci sarebbero le difficoltà e come eliminarle.

Capricorno

Questo sarà uno dei segnali più fortunati di oggi perché non solo le vostre questioni lavorative e finanziarie si consolideranno e miglioreranno progressivamente, ma questo buon andamento si trasmetterà anche alla vostra vita intima e familiare, dove vi aspetterà anche una sorpresa che vi regalerà notevoli soddisfazioni. gioia.

Acquario

L’influenza più benefica di Urano, che è anche il pianeta dominante dell’Acquario, ti farà uscire, in modi inaspettati, da una grande tristezza o preoccupazione che colpisce sia la tua vita intima che i tuoi affari mondani e materiali. Un caro amico avrà molto a che fare con il tenere lontani tutti i problemi.

Pesci

L’influsso di Urano, anche se in questo momento è benefico, vi renderà comunque più radicali, farà emergere quel Don Chisciotte che è in voi e questo potrà portarvi a decisioni o confronti radicali che non vi si addicono adesso. Diventerai più intransigente, ma non dovresti permettere a queste tendenze di condizionarti.