Oroscopo Paolo Fox domani 19 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Probabilmente, questo sarà il segno più favorito per tutta la giornata, soprattutto per questioni legate al lavoro, alle finanze, ai viaggi e ad altre questioni banali; tutto questo in conseguenza dell’ottimo influsso che Giove, vostro sovrano, vi manderà in unione con il Sole e la Luna. Progetti realizzati.

Capricorno

Oggi la Luna troverà qualcosa di dissonante e vi avverte che dovreste evitare imprudenze o agire solo d’impulso, e anche se di solito non lo fate, comunque oggi sarete tentati di farlo. Non cercare scorciatoie o prendere strade più facili perché sbaglierai. La strada che stai percorrendo ora è quella giusta.

Acquario

Il destino ti renderà giustizia e oggi ti aspetta una vittoria in un processo o in una questione amministrativa, sicuramente un successo che non ti aspettavi. Non solo c’è, ma anche in questi prossimi giorni, il destino sta intervenendo affinché ciò che ti appartiene veramente o ciò che meriti ti sia restituito. Presto riceverai denaro.

Pesci

In generale, molte volte tendi ad assumere atteggiamenti passivi o a lasciare che gli altri prendano l’iniziativa, tuttavia, vuoi per un motivo o semplicemente spontaneamente, oggi ti dimostrerai molto più combattente e anche più giusto, che sia per la tua attività così come quella di altre persone.