Oroscopo Paolo Fox domani 19 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sebbene esistano disaccordi, prova a metterli da parte oggi e concentrati sui punti in cui ci sono coincidenze. Sarà l’unico modo per andare avanti. Hai quasi tutto sotto controllo in una questione familiare molto importante. Non lasciare che un errore dell’ultimo minuto rovini tutto il lavoro che hai svolto. Ti vedrai oggi circondato da persone che non conosci, ma che non devono intimidirti. Pensa di avere abbastanza capacità per relazionarti senza problemi.

Vergine

I debiti del passato ora diventano una lastra e rallentano molto i tuoi progressi. Non avrai altra scelta che sforzarti più del solito per superarlo. Inizi la giornata con il piede giusto, se segui il tuo istinto puoi concluderla ancora meglio. Una persona sconosciuta lo influenzerà molto, potrebbe diventare una grande amicizia. Il tuo atteggiamento nei confronti di una persona che vuole stabilire una relazione professionale o d’affari con te dovrebbe essere più ricettivo di quanto non sia stato fino ad ora.

Bilancia

È conveniente per te espandere la tua cerchia di amici il prima possibile, soprattutto in campo professionale. Hai bisogno di contatti per continuare a crescere. Rifletti sulle parole che hai sentito durante un evento sociale a cui hai partecipato, potrebbero essere la chiave per risolvere alcuni dei tuoi problemi. L’ottimismo ti inonda e vedrai le cose forse più facili di quanto non siano in realtà. Continua a sperare, ma cerca di mettere i piedi sulla terra su cui cammini.

Scorpione

La tua immaginazione e le tue risorse significano che con pochissimo puoi ottenere molto in questi giorni. Susciterai l’ammirazione di tutte le persone intorno a te. Le cose stanno andando molto bene per te in questo momento, ma possono migliorare ancora se sai come giocare le tue carte. Soprattutto in campo sentimentale, hai molto da guadagnare. Anche se i cambiamenti ti hanno un po’ spaventato, le cose che stanno accadendo intorno a te saranno davvero molto utili per il tuo futuro professionale.