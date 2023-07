Oroscopo Paolo Fox domani 19 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Una pulizia molto profonda nella tua esistenza ti fa comodo, devi sbarazzarti di quelle cose che non ti servono più e riescono solo a ritardarti il ​​prima possibile. In realtà, la via d’uscita dai tuoi problemi è abbastanza semplice, non cercare soluzioni troppo bizzarre, perché con esse diventerai solo più complicato. L’amore può essere la chiave di cui hai bisogno per aprire il tuo interno al mondo. Finora sei stato molto chiuso in te stesso per paura di essere ferito, dovresti rilassarti un po’.

La tua salute non è male, ma puoi migliorare la tua forma fisica con un po’ più di esercizio. Inoltre, dovresti bere più acqua e anche mangiare più verdure. Il romanticismo è una buona medicina per il tuo spirito ora, dedicati al tuo partner nel corpo e nell’anima e otterrai l’equilibrio di cui hai bisogno dalla tua relazione. I tuoi soldi possono crescere se li usi nel modo giusto. Devi ottenere buoni consigli, anche se una consulenza professionale ti costa dei soldi.

Acquario

I tuoi sensi diventano molto acuti e riesci a percepire cose che sono proibite agli altri. Cogli l’occasione per recuperare terreno in questioni che hai rimandato. Fai molta attenzione alle sfide che accetti solo per orgoglio o amor proprio, possono metterti nei guai più grandi di quanto immagini. Siiprudente. I nervi possono tradirti, quindi cerca di mantenere la calma anche nei momenti di maggiore tensione. Andrà tutto bene se non ti affretti.

Pesci

Ti stanno spingendo ad accettare un impegno che non vedi affatto chiaramente. Rifiuta quelle pressioni e prenditi il ​​tempo per analizzare le cose. Le relazioni con i tuoi amici sono complicate a causa dell’influenza del tuo lavoro. Dovresti cercare spazi liberi per dedicarli a ciò che ti è sempre piaciuto. L’unico modo per riuscire a fare il viaggio che hai in testa da tempo è sottrarre risorse a quei piccoli vizi sacrificabili.