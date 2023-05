Oroscopo Paolo Fox domani 19 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Le grandi tensioni che regnano, in questo momento, tra i pianeti, vi daranno la forza necessaria per superare le grandi crisi e rialzarvi come l’Uccello Fenice nelle situazioni più difficili. È indubbiamente una buona giornata per voi, ma i successi non arriveranno grazie alla fortuna, ma attraverso lotte intense e tenaci.

Capricorno

Il magnifico transito che il fortunato Giove ha iniziato a compiere, in grande sintonia con il Capricorno, porrà fine a un lungo periodo di intense difficoltà e potrebbe essere il momento tanto atteso per mostrare al mondo le grandi potenzialità che avete, anche se nello stesso tempo conviene che questi giorni si conducano con una certa prudenza.

Acquario

Stai molto attento con i soldi e le tue merci. Avrai la tentazione di intraprendere un’impresa o un investimento che ti sembra molto facile o penserai che diventerai ricco, ma le cose non stanno così e devi stare attento o hai un grande rischio di perdere Esso. Ciò che sarebbe meglio per te ora è procedere con molta prudenza.

Pesci

Dall’esterno gli altri ti vedono sempre come una persona che dona agli altri e anche molto fortunata, ma quello che non vedono è la grande quantità di sacrifici, rinunce e talvolta sofferenze che sempre ti accompagnano. Oggi sentirai quel contrasto più intensamente e a volte ti sembrerà di lasciare tutto o di viaggiare lontano.