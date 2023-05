Oroscopo Branko domani 19 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Anche se non gli dai troppa importanza, le tue idee hanno molto valore perché hanno un pregio: l’originalità. Con un po’ di audacia, guadagnerai soldi. I problemi gastrici che ti trascini hanno molto a che fare con le cattive abitudini alimentari, cerca di mangiare in modo più ordinato e cibi più leggeri e puliti. Servono ampi spazi di riflessione, momenti liberi dalla tensione e dallo stress quotidiano in cui pensare e definire quali strade intraprendere a breve termine.

Capricorno

Cerchi soprattutto sicurezza, perché ti senti minacciato. Analizza bene la situazione, smettila di essere paranoico e corri dei rischi se vuoi ottenere ciò che desideri così tanto. Prima di fare una grossa spesa, preoccupatevi di consultare vari siti e, soprattutto, di sapere esattamente cosa andrete ad acquistare. Potresti pentirtene se acquisti alla leggera. Se di fronte alle battute d’arresto cerchi di imporre la tua volontà con la forza, riuscirai solo a convincere coloro che ti hanno sostenuto in precedenza a smettere di farlo. Cerca accordo e consenso.

Acquario

La tua salute non può essere migliore, ma non è per questo che dovresti abusare del tuo corpo. Il riposo è essenziale se vuoi continuare a esibirti ai livelli che ti sei prefissato. Una persona che non conosci, ma con la quale oggi inizierai una conversazione informale, può involontariamente darti la chiave per risolvere un problema che ti preoccupa: presta attenzione. Perdi troppo tempo al lavoro e questo allunga inutilmente la tua giornata lavorativa, cerca di organizzarti meglio per avere più tempo libero.

Pesci

Passerete la giornata dominati dall’ansia per l’imminente arrivo di notizie da una persona, magari un vostro caro, che è lontana. Non preoccuparti. Quando affronti una situazione complicata sul tuo posto di lavoro, fatti consigliare dalle persone che sono in azienda da più tempo, non da chi vuole solo crescere. Prima di prendere una decisione devi aspettare che vengano chiariti alcuni dubbi, se anticipi gli eventi potresti pentirtene molto presto.