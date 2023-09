Oroscopo Paolo Fox domani 19 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Un amico o qualcuno di cui ti fidi completamente, legato al tuo lavoro, ti tradirà in questi giorni e, anche se non raggiungerà i suoi obiettivi, ciò non potrà impedire che ti provochi un grande dolore. La grande fortuna che ti protegge impedirà a chiunque di farti del male, anche se non alla ferita emotiva che ti causerà.

Vergine

L’influenza dominante di Nettuno farà sì che molti sogni e illusioni si stabiliscano nel tuo cuore in questi giorni, nonostante quanto tendi ad essere freddo e scettico. Ma le illusioni di questi giorni hanno poche possibilità di diventare realtà, ecco perché non bisogna abbassare la guardia e bisogna continuare a lottare.

Bilancia

In questa nuova settimana che iniziamo oggi, dovete proteggere i vostri beni ed i vostri soldi, un’influenza avversa di Nettuno potrebbe minacciare la vostra stabilità materiale. Se in questi giorni dovete fare affari o investimenti, studiate molto a fondo la situazione, non lasciatevi trasportare da intuizioni o impulsi irrazionali. Attenzione alle truffe.

Scorpione

Inizia per te una nuova settimana che ti porterà molte sorprese e cambiamenti, nella maggior parte dei casi in meglio. Ma non lasciatevi trasportare dall’ottimismo e dalle illusioni perché anche se le cose andranno bene non saranno così facili come sembrano, non lasciate che le speranze offuschino il vostro forte senso critico, diffidate della fortuna.