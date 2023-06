Oroscopo Paolo Fox domani 2 giugno 2023: lo zodiaco perfetto Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

SAGITTARIO

La cosa più importante oggi è la materializzazione delle vostre idee e delle vostre basi. È tempo di seminare ingegno e astuzia perché in seguito riceverete i frutti della vostra “buona opera”. SENTIMENTI: Le tue amicizie hanno avuto un ruolo molto importante poiché saranno con te e faranno sempre parte di te per molto tempo a passare. AZIONE: È necessario che tu ti senta libero di poter attingere ai tuoi migliori doni e dare il meglio di te. FORTUNA: per te il miglior premio sarebbe quello di poter viaggiare e goderti i meravigliosi luoghi che hai sempre in mente.

CAPRICORNO

Dovresti usare il tuo grande pragmatismo e il modo ideale per mantenere i tuoi affari in ordine. Se sorge un problema saprai come evitarlo in modo fortunato poiché manterrai la lucidità in ogni momento. SENTIMENTI: è il momento di prendersi cura di una persona vicina che ha bisogno del tuo sostegno emotivo e dell’affetto che puoi offrirgli. AZIONE: è necessario che tu adatti la tua esperienza e conoscenza ai nuovi tempi poiché sarà necessario che tu impari qualcosa di nuovo. FORTUNA: devi chiarire con i partner e la coppia i beni che hai insieme.

ACQUARIO

È un giorno fortunato e ho la gioia della facilità di costruire un futuro originale e progetti in cui ti senti a tuo agio e con cui puoi aiutare molte persone. SENSAZIONI: sarà una giornata divertente in cui ti espanderai e ti divertirai con gli amici e anche con qualcuno di speciale che ti è molto vicino. AZIONE: oggi puoi indirizzare i tuoi investimenti in modo potenzialmente fruttuoso con cui ti sentirai a tuo agio. FORTUNA: le amicizie giocheranno un ruolo molto importante oggi in quanto ti aiuteranno a muoverti attraverso i luoghi ideali.

PESCI

Questo è il momento di godere della vostra gentilezza e dell’amore che ricevete; Dovresti evitare alcuni momenti in cui il tuo umore diminuisce. Ed è proprio allora, che devi sentirti più luminoso. SENSAZIONI: è il momento ideale per organizzare una stanza della casa che ha bisogno di avere più luce ed essere più diafana. AZIONE: È importante che tu ti fidi e chieda ai tuoi amici intimi come risolveresti determinati problemi che ti riguardano. FORTUNA: la tua esperienza ti aiuterà a sapere come utilizzare i metodi migliori e le parole giuste in qualsiasi momento.