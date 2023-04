Oroscopo Paolo Fox domani 20 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile Ariete

Vi aspetta una giornata di sorprese, anche se fortunatamente positive e anche provvidenziali, che vi aiuteranno a risolvere imprevisti e problemi che si presenteranno nel corso della mattinata. Il destino interverrà per liberarti dai tuoi problemi o preoccupazioni, soprattutto nella seconda metà della giornata.

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile Toro

Oggi ti conviene muoverti con prudenza nelle questioni lavorative, finanziarie o burocratiche. Tendi sempre a pensare alle cose prima di farle, ma in questo caso devi farlo più in profondità perché oggi ti aspettano difficoltà o addirittura tradimenti che potrebbero presentarsi inaspettatamente, non abbassare la guardia.

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile Gemelli

Oggi sarà un giorno di Luna Nuova e voi sarete tra coloro che se ne accorgeranno di più perché vi renderà più instabili, con una maggiore tendenza all’indecisione o ai cambiamenti improvvisi e irrazionali. Inoltre tutto questo si aggraverà perché un giorno sarà anche un po’ più difficile del solito e tutto tenderà a complicarsi.

Oroscopo Paolo Fox 20 aprile Cancro

Il tuo cuore e le tue emozioni di solito hanno sempre il controllo del tuo destino, ma oggi dovresti stare attento e mettere più testa in tutto ciò che fai perché c’è il rischio di essere molto deluso o colpito dall’acqua fredda, sia al lavoro che in la tua vita sentimentale. Oggi un meraviglioso sogno potrebbe abbattersi su di te.