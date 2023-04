Achille Costacurta: Chi è il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari?

Partecipazione a Pechino Express: Achille e Martina insieme in un’avventura

Achille Costacurta, giovane figlio dell’ex difensore del Milan Billy Costacurta e dell’attrice italiana Martina Colombari, ha recentemente attirato l’attenzione del pubblico. La sua partecipazione alla decima edizione del programma “Pechino Express” in coppia con la madre ha suscitato grande curiosità.

Achille Costacurta: età, carriera e rapporto con i genitori

Una famiglia unita e riservata

Nato il 2 ottobre 2004 a Milano, Achille ha attualmente 18 anni. I suoi genitori, sposati dal 2004, hanno sempre protetto la privacy del figlio, mantenendo una certa riservatezza. Achille, infatti, condivide un ottimo rapporto con entrambi i genitori.

Le scelte professionali di Achille: tra moda e cucina

Nonostante la giovane età, Achille ha le idee chiare sul suo futuro professionale. Invece di seguire le orme del padre nel mondo del calcio, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, come la madre. Attualmente lavora come modello e condivide alcuni scatti del suo lavoro su Instagram, dove ha già accumulato migliaia di follower. Inoltre, il giovane ha una grande passione per la cucina e ambisce ad aprire un ristorante tutto suo.

Achille Costacurta e Pechino Express: il debutto televisivo

La nuova avventura di madre e figlio

Dal 9 marzo 2023, Achille e Martina saranno protagonisti della nuova edizione di “Pechino Express – La via delle Indie”, trasmessa su Sky e in streaming su NOW. Durante questa avventura, la coppia attraverserà il Borneo e esplorerà territori insidiosi e sorprendenti, conoscendo culture straordinarie ma lontane dalle proprie.

Achille Costacurta: vita privata e curiosità

La vita sentimentale di Achille

Sulla vita sentimentale di Achille, non si hanno molte informazioni. Presumibilmente, il giovane è ancora single, e sui social condivide solo rari scatti della sua vita quotidiana, senza fornire dettagli sulla sua vita sentimentale.

Un episodio controverso: l’aggressione da parte della polizia

Nel 2021, Achille, allora 16enne, denunciò un’aggressione subita da alcuni agenti di polizia, che gli avevano perfino perforato un timpano. Il giovane raccontò l’accaduto sulle sue storie Instagram, denunciando l’abuso di potere e ringraziando sarcasticamente gli agenti coinvolti.