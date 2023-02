Oroscopo Paolo Fox domani 20 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Ariete

Approfittate di oggi per diffondere quella sicurezza, quella calma che avete a coloro che hanno bisogno di pace interiore. Possederai una calma che molti invidieranno. Sembrerà che tutto ti scivoli addosso, che nulla ti influenzi. Portate la forza dentro di voi poiché siete maturati e cresciuti nell’aspetto emotivo e spirituale. Numeri fortunati: 41, 39, 24.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Toro

Ciò che avete chiesto all’Universo è in arrivo e molto presto vedrete i vostri sogni diventare realtà. Incontrerai qualcuno che darà un nuovo significato alla tua vita. Ti risveglierai improvvisamente ad un nuovo stato di coscienza che illuminerà il tuo percorso verso risultati più grandi, sia personalmente che professionalmente. Numeri fortunati: 19, 46, 31.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Gemelli

Riconosci chi ti fa sentire bene e chi ti mette a disagio. Usa il tuo buon senso, il tuo intuito e stai lontano, mantieni le distanze da quegli esseri non evoluti che vivono all’ombra del pettegolezzo e della discordia. Abbi cura di te, non esporti agli altri che ti criticano e ti influenzano con i loro commenti malevoli. Numeri fortunati: 5, 30, 12.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Cancro

Continui sulla strada della guarigione, non fermarti, vai avanti, Cancro. È imposto di fare per te stesso, andare avanti e superare qualsiasi delusione, frustrazione, fastidio o delusione. Non prenderla sul personale perché chi pensi ti abbia ferito, ti ha solo dato una grande lezione. Sei uno con Dio, niente può farti del male. Numeri fortunati: 39, 10, 13.