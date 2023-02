Oroscopo Paolo Fox domani 20 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Leone

Segui i dettami dei pianeti e organizzati. Non lasciare nulla di importante in sospeso. Questa sarà una giornata molto frenetica per te. Assicurati bene dove metti le chiavi, il cellulare, i tuoi documenti importanti in modo da non camminare da un posto all’altro, senza meta e puoi fare il meglio con il tuo tempo prezioso. Numeri fortunati: 9, 50, 33.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Vergine

La vostra forza fisica, mentale e spirituale vi ha portato a conquistare l’ammirazione e il rispetto di molti. Oggi vi verranno presentate ancora una volta le opportunità di dimostrare questa forza. Le persone hanno tratto profitto, le sanguisughe senza scrupoli ti perseguitano e sarai ben attento al nemico accanto a te. Molto presto vincerai quella battaglia. Numeri fortunati: 33, 1, 9.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Bilancia

Rilassati, Bilancia, hai molta pressione su di te e se non fai qualcosa per rilasciarlo, la tua salute sarà irrimediabilmente colpita. È imperativo che tu cerchi la tua via di fuga, che si tratti di leggere, cantare, fare shopping, goderti i film o un buon programma televisivo, meditare, in breve, goderti il tuo passatempo preferito. Numeri fortunati: 16, 28, 2.

Oroscopo Paolo Fox 20 febbraio Scorpione

Qualcosa che ti preoccupa passerà in secondo piano. Imparerai a lasciar andare e a preoccuparti meno di ciò che non puoi cambiare. Qualcuno ti darà l’opportunità di manifestare la tua creatività attraverso un progetto davvero unico. Continui a cercare risposte e questo ti porterà a scoprire una parte di te che non conoscevi. Numeri fortunati: 7, 25, 11.