Oroscopo Paolo Fox domani 20 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Presta molta attenzione oggi alle questioni relative a una pubblica amministrazione, perché possono portarti più problemi di quanto inizialmente calcolato. La tua situazione non è così grave come tendi a pensare non appena qualcosa non va come vorresti. Tra un paio di giorni riceverai notizie molto promettenti che cambieranno il panorama. La tua economia è una delle tue preoccupazioni principali in questo momento, non a causa delle tue entrate, che stanno procedendo bene, ma a causa delle spese che stanno arrivando sotto forma di festeggiamenti.

L’unico modo per sbarazzarsi dei fantasmi del passato è affrontarli. Se li nascondi in un angolo della tua anima, verranno fuori quando meno te lo aspetti. Inutile cercare di ravvivare sensazioni che non palpitano da tempo, la cosa più sensata da fare è iniziare a pensare ad altre chiavi, adeguate alle nuove realtà. Al lavoro sarai una delle persone più fortunate del tuo ambiente e questo, a volte, può essere motivo di malsana invidia. Di notte ti aspetta il divertimento.

Bilancia

Devi migliorare il tuo sistema finanziario, sbarazzarti di tutti quei conti che usi poco e tenerne un paio al massimo. Controllerai meglio i tuoi soldi. Oggi avrai un olfatto molto acuto per ottenere denaro, quindi tieni d’occhio le offerte che ti arrivano. Assicurati che la dieta che hai iniziato duri più a lungo delle precedenti. La persona che ami è molto consapevole di te e ti sostiene in tutto ciò che fai, devi ricambiare e trattarla con la stessa cura e rispetto. Hai bisogno di un po’ più di riposo.

Scorpione

Hai la capacità del camaleonte di cambiare registro in base all’ambiente in cui ti muovi. Assicurati che questa capacità non diventi una perversione. Non siate troppo ossessionati dalla delicata situazione economica che state attraversando, presto le cose miglioreranno. In famiglia, una tregua ti assicura una leggera rottura emotiva. Il vostro rapporto di coppia sta attraversando una piccola crisi che si risolverà in modo favorevole e definitivo solo attraverso la sincerità, anche se questo può far molto male.