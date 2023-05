Oroscopo Paolo Fox domani 20 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Non essere troppo ossessionato dalla morte, non ha senso portare la riflessione su questo argomento a estremi che ti causano solo molta irrequietezza. Sii più positivo. Se non reagisci presto, la buona immagine che hai tra i tuoi colleghi può essere rovinata da qualche negligenza in materia contabile. Il mal di testa non ti lascerà oggi. Pensaci due volte prima di dire di sì a un piano che prevede di percorrere una certa distanza. La cosa migliore è che ti rilassi e trascorri la giornata vicino a casa tua.

Se esci in campo, fai molta attenzione ai temporali, potresti essere indirettamente colpito da uno di essi. La giornata è favorevole alla conversazione. Nonostante la fatica che accumuli, trarrai forza dalla debolezza per affrontare un dibattito in cui stai rischiando buona parte del tuo futuro con garanzie. I piccoli problemi che influiscono sulla tua relazione vengono curati con un po’ più di amore e dedizione. Non è niente di grave. Organizza una gita romantica vicino al mare.

Acquario

Non sentirti strano solo perché non sei come gli altri, l’importante è che tu ti conosca e ti accetti. Le persone a cui tieni ti amano così. Se sei single e hai avuto una relazione soddisfacente per un breve periodo, ti verrà in mente di impegnarti completamente. Prima di fare il grande passo, assicurati di non affrettarti. Non sprecare soldi per cose che usi a malapena per una settimana e poi metti da parte. È meglio che tu usi i soldi che hai per rendere felici coloro che ti circondano.

Pesci

Il denaro non è tutto, ma nel tuo caso può aiutarti a guadagnare il tempo di cui hai bisogno per svilupparti come persona. Valuta bene le offerte. In questi giorni puoi scompensare seriamente la tua economia a causa di un grave guasto, possibilmente in macchina. D’ora in poi dovrai limitare la spesa. Puoi perdere gran parte del terreno avanzato nella conquista della persona amata se ti affretti e ricorri a pressioni inutili. Il rispetto rimane la prima regola.