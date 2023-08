Oroscopo Paolo Fox domani 21 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Leone

A volte per raggiungere il successo o trionfare sui problemi, bisogna prendere l’iniziativa e fare tante cose, però ci sono anche altre occasioni in cui per raggiungere lo stesso risultato, la cosa migliore da fare è, appunto, non fare nulla, per lasciare che gli eventi ti conducano esattamente alla meta desiderata.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Vergine

Non chiudere le porte all’amore o alla fortuna. È vero che tante volte fa comodo essere diffidenti e non si sa mai cosa ci mette il destino, ma anche in molti casi, e questo potrebbe essere uno di quelli, la fortuna bussa davvero alla tua porta e lasciarla passare è una follia. Devi fare un tentativo.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Bilancia

Questo weekend sarà caratterizzato da un influsso leggermente avverso di Marte che attirerà emozioni negative, paure o malinconie. Sicuramente oggi noterai queste cose un po’ più di ieri, anche se non avrai una brutta giornata o qualcosa che giustifichi davvero questo tipo di emozione, tutto andrà come desideri.

Oroscopo Paolo Fox 21 agosto – Scorpione

Un influsso avverso di Marte, uno dei governatori dello Scorpione, vi colpirà questo fine settimana e sia ieri che oggi tende a far emergere il lato più conflittuale o autodistruttivo della vostra natura. È importante che ora ti lasci guidare dal lato più razionale e mantieni le tue emozioni e i tuoi impulsi in quarantena.