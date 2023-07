Oroscopo Paolo Fox domani 21 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Non ti piace esternare i tuoi problemi. Preferisci anche mantenere segrete le tue emozioni e odiare piagnucolare sulla spalla di un amico. D’altra parte, con il tuo partner tutto è diverso. Puoi parlarle dei tuoi problemi perché, se vivete insieme, riguardano anche lei. Quindi oggi dovresti aprire il tuo cuore perché non vale la pena giocare duro con la persona che condivide la tua vita. Non pensare di poter continuare a ingannarla ancora a lungo.

Toro

Se continui a sentirti frustrato o depresso in un certo campo della vita, potrebbe essere la prova che stai andando nella direzione sbagliata. Pertanto, se vuoi che le cose vadano meglio, scegli un altro percorso. Oggi, la tua immaginazione potrebbe correre il rischio di entrare in conflitto con il tuo senso della realtà, specialmente se la tua mente è un po ‘confusa. Fai bene ad ascoltare la tua immaginazione, ma non dimenticare di tenere i piedi per terra.

Gemelli

Oggi potresti trovare un perfetto equilibrio tra lavoro e tempo libero. Potrebbe anche esserci una storia d’amore in giro. Vorresti essere più spesso in compagnia del tuo partner e assaporare i momenti che trascorri insieme. Solo le priorità del lavoro esploderanno come un elefante in un negozio di porcellane. Ricorda che hai una carriera da condurre e un capo a cui riferire perché non puoi toglierti di mezzo quando ti chiede risultati.

Cancro

Oggi potresti essere fortunato. Ascolta il tuo intuito perché ti guiderà sulla strada giusta. La congiunzione planetaria attiva il tuo subconscio e moltiplica i poteri del tuo sesto senso. Per una volta, non avrai scrupoli a prendere una decisione casuale perché hai il naso necessario. Cerca di sfruttarlo al meglio e pensa che potresti trovare la perla rara e vincere alla lotteria, tutto nello stesso giorno. Non capita tutti i giorni che si presenti una tale opportunità.

Leone

Oggi la giornata potrebbe essere torrida. Questo aumento anomalo della temperatura potrebbe derivare dal tuo amore e dai tuoi problemi sentimentali. Lascia spazio alle emozioni e alla passione. Le storie d’amore possono finire bene, nonostante quello che molti pensano. Lasciati trasportare dal tuo romanticismo naturale che ha solo bisogno di essere espresso. Guarda con cento occhi il tuo lavoro. Cerca l’equilibrio in modo che le questioni di denaro non soffrano troppo con gli affari del cuore.

Vergine

Maneggia le parole con cautela oggi. L’energia che fluttua nell’aria è più che intensa e le persone possono avere nervi in superficie. Dovresti essere molto chiaro quando parli con i tuoi amici ed evitare qualsiasi rischio di incomprensioni e interpretazioni errate. Fai del tuo meglio per bilanciare la tua energia e praticare la risata di te stesso. Il tuo buon umore sarà il miglior scudo contro il nervosismo delle persone intorno a te.

Bilancia

Oggi la giornata potrebbe essere ad alta tensione. Potresti provare desideri insoliti e, anche se lo desideri, non sarai in grado di concentrarti sul tuo lavoro. Detto questo. Bisogna riconoscere che irradiate luce e abbagliate i membri del sesso opposto. È una giornata ideale per passeggiare, fare shopping e assaporare senza moderazione il piacere di essere osservati e desiderati. Dovresti cercare di concludere la giornata con il prescelto del tuo cuore.

Scorpione

Sai che dicono che quando qualcuno si innamora perdutamente, non ha la testa per altre cose, figuriamoci per fare affari. Probabilmente oggi potreste avere la testa altrove, piuttosto camminando tra le nuvole, e quindi vi troverete immersi in un’atmosfera piena di romanticismo. Inoltre, hai tutto pronto per la festa a sorpresa che hai pianificato per sorprendere il tuo partner. Anche quel regalo che conosci è qualcosa che desideravi da molto tempo.

Sagittario

Non aver paura di esprimere il tuo amore e dire come ti fa sentire la tua cotta. È possibile che oggi tu possa sentire un grande bisogno di intimità e condivisione che in questi giorni diventerà sempre più forte. Hai tutto dalla tua parte se condividi i tuoi sentimenti, i tuoi desideri, le tue paure… Puoi smettere di parlare onestamente e riconoscere le tue debolezze. Rimarrai sorpreso dal supporto che troverai nel tuo confidente.

Capricorno

Oggi potresti dover destreggiarti tra le tue emozioni. Questa notizia non è per farti sentire disgustato, tuttavia, dovresti tenere d’occhio il tuo temperamento e aggressività. Anche se è bene che tu litighi con qualcuno per dimostrare che sei sincero e che non hai paura delle sue idee, è tutt’altra cosa cercare di ferire l’altro. Un consiglio: cerca di padroneggiare le tue passioni e la tua voglia di vincere.

Acquario

Oggi potrebbe essere un giorno eccellente per compiacere il tuo partner e mostrargli quanto lo ami. A volte la routine si stabilisce nella nostra vita molto rapidamente, quindi è spesso essenziale riaccendere la fiamma dell’amore. Ricordagli e ricordagli il valore di ciò che vivi e quanto sia preziosa la tua relazione. Se sei single, forse questa è l’occasione per aprire il tuo cuore a qualcuno che ti è vicino. Non abbiate paura della forza dei loro sentimenti.

Pesci

Oggi la tua intuizione potrebbe essere particolarmente accurata. I segnali e le impressioni che riceverai non saranno affatto inutili, sarai in grado di vederli, ma dovresti anche ascoltarli. Ovviamente, in un solo giorno non riuscirai a diventare psicoanalista, ma è probabile che tu possa avere intuizioni precise sulle persone che incontrerai sul tuo cammino. Approfitta di questo vantaggio per capire meglio gli altri e mettere alla prova un po ‘il tuo senso della psicologia.