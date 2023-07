Oroscopo Paolo Fox domani 21 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi vivrai una giornata particolarmente felice e fortunata nelle tue faccende più intime e personali, le cose andranno bene anche per te nel campo del lavoro e delle cose materiali, ma la cosa più importante è che una grande illusione si sta per avverare in la tua vita, intima e familiare, qualcosa che non ti aspetti, ma che desideri tanto.

Toro

Non lasciare che pensieri negativi o pregiudizi ti rovinino o ti rendano amareggiato in una giornata che, in generale, andrà abbastanza bene per te. Tuttavia, è possibile che tu sia costretto a fare qualcosa che non ti piace o a prendere una decisione che ti avvantaggerà, ma forse danneggerà qualcun altro. È solo lavoro.

Gemelli

Un viaggio potrebbe essere complicato o troverai imprevisti che ti causeranno problemi. Per fortuna sai uscire da tutte e improvvisare meglio di chiunque altro, ma nonostante tutto oggi le cose non saranno facili e nemmeno lo scenario sarà il solito. È una giornata che finirà bene alla fine, ma sarà una vera avventura.

Cancro

L’amicizia, l’amore e l’affetto sono le tue più grandi soddisfazioni e anche se molte volte pensi che i tuoi cari se ne siano andati, sono sempre lì perché sanno vedere in te ciò che di solito non riesci a vedere tu stesso, tutte quelle cose meravigliose che hai alle spalle di quel carattere lunatico, isterico ea volte insopportabile.