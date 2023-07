Oroscopo Paolo Fox domani 21 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sei molto fortunato, ma sei anche molto audace e coraggioso e per questo oggi affronterai con successo situazioni di grande incertezza, ma ben poche cose ti spaventano e senza pensarci due volte prenderai la strada che ritieni migliore e colpirai completamente. Oggi darai una lezione alle persone intorno a te.

Vergine

Oggi un magnifico afflusso di Nettuno tirerà fuori il meglio di te. Quello che nascondi dentro di te dietro quello spiacevole guscio esterno che di solito indossi sempre è tanto e molto buono, ma la magia di Nettuno lo farà vedere oggi alle persone intorno a te, soprattutto che si accorgono che hai un grande cuore.

Bilancia

Nella prima metà della giornata avrai molta tristezza emotiva unita a un grande esaurimento fisico, tuttavia, tutto cambierà radicalmente nella seconda, che sarà molto più felice personalmente e avrà successo negli affari mondani. Una sorpresa molto positiva ti aspetta nella tua vita intima che ti solleverà il morale.

Scorpione

Anche se le cose vi stanno andando molto bene, o lo pensate, comunque non dovete rilassarvi, non adagiarvi sugli allori perché i vostri nemici non riposano e aspettano solo che un momento di debolezza si abbatta su di voi. Non li vedi, ma sono lì e se ti rilassi troppo presto potrai vederli in azione.