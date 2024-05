Rebecca Staffelli, Valerio Staffelli e Matilde Zarcone: ‘I miei genitori sono orgogliosi di me’

Valerio Staffelli e Matilde Zarcone hanno dato vita a Rebecca Staffelli, la precedente social opinionista del Grande Fratello, che il 9 dicembre sarà la novità del programma Verissimo. Valerio Staffelli, nato nel 1963, è uno degli inviati più noti per Striscia La Notizia, ha la singolare reputazione di aver attirato e baciato molte bellissime donne dalla scena dello spettacolo, tra cui Belen Rodriguez e è riconosciuto per il suo humour costante, che gli ha permesso di creare un legame con i mostri sacri dello spettacolo.





Vittorio Staffelli e Matilde Zarcone sono orgogliosi dei loro due figli, soprattutto di Rebecca, che come loro, ha marcato la sua presenza nella scenografia italiana. Prima che Rebecca iniziasse il suo viaggio come opinionista sociale per il Grande Fratello, il settimanale Chi ha immortalato padre e figlia in un tenero abbraccio a Roma; un bacio di buon augurio per le nuove avventure di Rebecca è stato immortalato, e la giovane artista ha rivelato in un’intervista a Chi, parlando della sua relazione con la famiglia: “Sono la prediletta di papà”.

Rebecca ha ricevuto alcune critiche quando è partita il suo percorso nel Grande Fratello, da parte di chi era in disaccordo col suo essere una opinionista sociale e di chi riteneva che avesse ottenuto il ruolo grazie al patrocinio del padre. Ma oggi, grazie al suo talento e alla sua notevole presenza scenica, le critiche si sono dissolte. Rebecca Staffelli ha mostrato un notevole carisma di fronte alle telecamere fin dalle sue prime apparizioni e secondo lei, gran parte di questo merito è dovuto ai genitori che l’hanno introdotta allo scenario Mediaset fin dalla sua infanzia, permettendole di capire i meccanismi di funzionamento del mondo dello spettacolo dall’interno.