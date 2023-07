Oroscopo Paolo Fox domani 21 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Se devi affrontare una grande delusione, non guardare tutto quello che hai perso o il dolore che ti ha causato, pensa che il destino ti ha tolto qualcosa che non ti faceva bene. A volte la fortuna agisce al contrario di quello che ci aspetteremmo e ci separa dai nemici che si mascherano da amici. Quello che succede è sempre buono.

Capricorno

Vivrai una situazione di blocco, anche se vorrai agire o prendere decisioni, non sarai in grado di farlo e dovrai sottometterti alla volontà degli altri. Ma è lì che sarà la tua più grande fortuna, poiché se potessi agire sbaglieresti di sicuro e quindi le conseguenze sarebbero molto maggiori. Lascia le cose come stanno.

Acquario

Devi uscire dal tuo ricco mondo interiore e guardare più all’esterno, perché mentre ti occupi degli affari tuoi e non fai del male a nessuno, gli altri cospirano contro di te in un modo o nell’altro. Hai tante persone che ti invidiano anche se ti è quasi impossibile crederci e ogni giorno potrebbero darti un grande disgusto.

Pesci

Oggi ti lascerai trasportare dalla tristezza e dalla malinconia, ci sono momenti in cui non puoi evitarlo e oggi sarà uno di questi. Il tuo cuore è pieno d’amore e, tuttavia, molte volte ricevi solo schiaffi dal destino come unico premio. È uno di quei giorni in cui devi leccarti le ferite e cercare pace e amore.