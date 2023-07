Le parole di Nicole Santinelli su Uomini e Donne: la verità sul suo passato e le delusioni con Maria De Filippi

Nicole Santinelli è stata una delle protagoniste indiscusse della scorsa stagione di Uomini e Donne. Dopo aver sorpreso tutti scegliendo Carlo Mancini, il suo percorso sentimentale ha subito una brusca svolta e la coppia si è separata dopo poche settimane. Ora Nicole decide di rompere il silenzio e condividere la sua verità. È giunto il momento di raccontare cosa le ha fatto Maria De Filippi e di svelare nuovi dettagli sul suo rapporto con Carlo.

Durante un incontro con Carlo, Nicole ha avuto il coraggio di esprimere i suoi dubbi e di confessare che non provava ancora un sentimento profondo nei suoi confronti. La conversazione si è conclusa in modo civile e rispettoso, ma poco dopo Nicole ha avuto una delusione: ha visto Carlo piangere disperato sui social. Questa reazione inattesa ha lasciato Nicole delusa, poiché si aspettava una diversa reazione da parte di Carlo, considerando il grado di confidenza che avevano raggiunto.

Nicole sottolinea che il tempo trascorso insieme a Uomini e Donne non è sufficiente per conoscere davvero una persona. Mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo permette solo di vedere ciò che l’altro vuole far vedere. È al di fuori del programma che si può veramente conoscere l’altro. Nicole critica il fatto che Maria De Filippi favorisse Carlo durante la loro relazione, dicendo che le cose sarebbero state diverse altrimenti.

La rottura con Carlo ha portato Nicole a sentirsi illusa e a scoprire che alcune informazioni che credeva vere non lo erano. Ha appreso che Carlo aveva già partecipato a un provino prima di Uomini e Donne, contraddicendo quanto lui aveva raccontato. Nicole ritiene che Carlo stia cercando di raggiungere il trono nel programma, in quanto si è trasferito a Roma.

Nicole ha anche criticato Maria De Filippi, affermando che non è stata compresa fino in fondo. Nonostante ciò, Nicole si rimprovera di essere stata troppo chiusa durante il programma, alimentando così le speculazioni su di lei come persona fredda.

Queste sono le parole di Nicole Santinelli, che finalmente si apre e condivide la sua verità su Uomini e Donne, rivelando le delusioni vissute e i retroscena del suo passato sentimentale.