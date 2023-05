Oroscopo Paolo Fox domani 21 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Attenzione alla spesa e cercate di non sfidare troppo la sorte perché molte cose che fino ad ora eravate in grado di realizzare quasi senza problemi, però ora potrebbero andare storte, ed è quello che oggi, e anche in questi giorni, potrebbe capitarvi con denaro e con la tua proprietà in generale. La fortuna non ti abbandonerà ma fai attenzione.

Capricorno

Nonostante il fatto che i pianeti formino importanti aspetti negativi l’uno dell’altro, tuttavia, non ti influenzerà o ti influenzerà molto poco. In ogni caso bisogna stare attenti, da qui alla fine del mese, quando si corrono rischi legati al lavoro o al denaro: si rischia tensione o addirittura rottura con colleghi o partner.

Acquario

Marte sta per formare, nei prossimi giorni, aspetti tesi o avversi. Pertanto, la sua influenza potrebbe essere più negativa che positiva e il tuo segno sarà uno dei più colpiti. Ti dimostrerai più impulsivo, radicale, testardo o addirittura violento del solito, anche se questo potrebbe solo portarti molti e importanti problemi.

Pesci

Tutto ciò che fai per i tuoi cari e per gli altri, in generale, non sarà vano. Molto spesso si ha la sensazione che rendano male per bene, e sicuramente è vero, ma quando avrai davvero bisogno dell’aiuto del destino, riceverai una piacevolissima sorpresa. Non pentirti mai di aver fatto del bene.