Oroscopo Paolo Fox domani 21 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Oggi Marte entrerà nel tuo segno e questo ti renderà più combattente, più attivo, più audace e anche più arrabbiato di quanto tu non sia già. Ma è un transito positivo che per qualche settimana vi darà molta forza per affrontare tutti i vostri problemi e le vostre ambizioni. Aumento del rischio di lesioni o incidenti.

Vergine

Oggi ti sentirai più capace e sicuro di te, abbandonando, in molti momenti, le paure e le ansie che sempre ti sopraffanno, o quella prudenza e buon senso che spesso ti impediscono praticamente di andare avanti. Ma oggi una strana forza tirerà fuori il tuo lato più audace e ti aiuterà ad essere consapevole di tutto ciò che vali.

Bilancia

In questi giorni i pianeti stanno formando molti aspetti dissonanti, soprattutto quelli di natura più violenta, e questo ti costringerà a sopportare molte tensioni e dissapori, sia sul lavoro che in famiglia, facendoti stare male, poiché la tua natura ha bisogno di circondarsi un’atmosfera di pace e armonia.

Scorpione

L’influenza di Marte, che è molto potente in questo momento, ti renderà più appassionato e ardente di quanto tu non sia già o ti spingerà a sfogarti. Migliorerà anche la vostra vita sentimentale e sessuale, ma se avete problemi in questi ambiti, anche queste difficoltà tenderanno ad aumentare.