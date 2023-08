Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi sarai sorpreso dall’opportunità di iniziare una conversazione con una persona dell’altro sesso, che potrebbe essere l’inizio di una relazione romantica. Lascia passare un po’ di tempo prima di prendere una decisione importante, è possibile che le cose cambino presto e il paesaggio sarà presto molto diverso. Metti un po’ da parte i dettagli e concentrati su ciò che è veramente importante. Pensa che è possibile che gli alberi non ti permettano di vedere bene la foresta.

Se le critiche sono fatte con cognizione di causa e serenità, sono seri contributi al miglioramento. Accetta consigli ben intenzionati e fai lo stesso. Devi chiederti se la relazione in cui ti trovi ti fa bene o se ti fa davvero troppo male. Non ci vuole molto per prendere una decisione definitiva. Se hai intenzione di cambiare la tua vita in qualche aspetto, è possibile che tu non abbia preso precauzioni sufficienti. Pensaci prima che sia troppo tardi.

Gemelli

Cerca persone che condividano i tuoi stessi interessi per trascorrere il tuo tempo libero, perché altrimenti continuerai a perdere tempo con persone che non capisci. La tua situazione economica migliora nelle nuove circostanze, avrai una duratura fase di sollievo di cui potrai approfittare per investire con saggezza. Non mollare al primo cambiamento, continua a perseverare e presto inizierai a vedere la luce in fondo al tunnel. Ora non è il momento di tornare indietro.

Cancro

Sforzati di eliminare o diminuire le differenze con una persona che sostanzialmente condivide i tuoi stessi interessi, anche se a volte sembri incompatibile. Non impegnarti a fare cose di cui non sei sicuro, è meglio muoversi a poco a poco che promettere ciò che non sarai in grado di mantenere. Qualcuno ti sta seguendo molto da vicino. Sei troppo cauto e questo ti fa nascondere dietro una maschera che ti protegge dagli occhi degli altri, ma ti isola anche troppo.