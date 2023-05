Oroscopo Paolo Fox domani 22 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Devi studiare come ottenere di più dai tuoi sforzi. Il lavoro ti chiede più ore e tu non le hai, non cercare di rubarle alla tua famiglia. La tua energia sessuale è alle stelle, ma la situazione non è così buona quando si tratta di opportunità di sfogo. Le spese che avevi programmato per questo mese sono alle stelle e avrai bisogno di molta freddezza per poter affrontare un problema in cui è in gioco il tuo futuro professionale. Non dovresti essere intimidito, ma non dovresti nemmeno essere intelligente.

Bruci dal desiderio di raggiungere una situazione seria e consolidata nella tua relazione. Portalo alla persona amata, perché è molto probabile che si senta allo stesso modo. Non smettere di realizzare piani molto allettanti solo perché la tua situazione finanziaria è delicata, approfitta dell’occasione e poi troverai un modo per migliorare le tue entrate. Oggi affronterai un problema in cui sono in gioco i sentimenti delle persone che ami. La cosa migliore che puoi fare è stare zitto, non fare casini.

Bilancia

Le vicende terrene hanno cessato da tempo di interessarti e solo ciò che tocca il tuo lato più spirituale è in grado di realizzarti come persona. Anche se le cose non stanno andando bene come vorresti, non vanno neanche male. Soprattutto in campo sentimentale, avete guadagnato molto terreno sulla via della felicità. Oggi dovrai affrontare una persona dal carattere dominante, ma allo stesso tempo depressiva, che complicherà notevolmente il rapporto tra i due. Devi chiarire le cose fin dall’inizio.

Scorpione

Fai molto bene a non sprecare nessuna delle opportunità che la vita ti offre per goderti, ogni giorno ti senti molto meglio con te stesso. Quello che stai cercando è molto più vicino a te di quanto pensi, quindi non stancarti di cercare in posti strani, quando meno te lo aspetti ti cadrà addosso come all’improvviso. Di notte, il desiderio di stare da solo ti porterà a rifiutare inviti interessanti. Questo non è il momento di chiudersi in se stessi, bisogna cercare di risolvere i problemi e tornare alla normalità.