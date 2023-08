Oroscopo Paolo Fox domani 23 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Come vi abbiamo già indicato ieri, questa settimana è per voi più difficile dal punto di vista delle stelle. Ti troverai di fronte a più preoccupazioni o più problemi, soprattutto se sei già tornato al lavoro regolare, ma per fortuna alla fine le cose si risolveranno. Oggi avrai una buona giornata ma con molto stress.

Toro

Non perdere la calma di fronte a piccoli problemi o difficoltà che ti si presenteranno oggi e non te li aspetti, fortunatamente saranno di poca importanza. Ti piace sempre avere tutto pianificato e controllato, quindi quando compaiono eventi imprevisti che interrompono tutto, ti provoca grande rabbia e rabbia, ma non sarà una brutta giornata.

Gemelli

Siete in un buon momento anche se in una settimana di tante piccole difficoltà o sassi per strada, sia nelle questioni mondane e lavorative che affettive e familiari. Ma non c’è nessuno come te che improvvisa e si adatta a tutti i tipi di circostanze o sorprese, quindi farai molto bene.

Cancro

In questo momento le influenze planetarie sono abbastanza favorevoli per te, e gradualmente lo diventeranno ancora di più nei prossimi mesi. Dopo alcuni giorni di una certa flessione, siete ora in un momento di grande ottimismo ed entusiasmo, ma dovete stare attenti perché questi giorni saranno alquanto difficili o conflittuali.