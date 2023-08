Oroscopo Paolo Fox domani 23 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Dopo un periodo di diverse settimane che è stato, in generale, abbastanza favorevole e piacevole per te, ora stai affrontando una settimana un po’ più conflittuale, e soprattutto te ne accorgerai di più se tornerai al lavoro in questi giorni. Non solo ti ritroverai in molti problemi, ma potresti anche rimanere deluso.

Vergine

Le influenze avverse di alcuni pianeti, che continueranno per tutta questa settimana, ti influenzeranno più internamente che nei tuoi affari esterni. All’esterno hai tutto sotto controllo e non ci sarà nessuna sorpresa, per quanto fastidiosa possa essere, che non hai previsto e rimediato, ma dentro ti sentirai triste o malinconico.

Bilancia

Questi giorni non saranno troppo belli dal punto di vista delle stelle. Non ti succederà niente di brutto, ma potresti dover affrontare ciò che di solito ti piace di meno e crea più ansia: tensioni, disaccordi o conflitti, sia sul lavoro che nella tua vita intima. Dovresti provare a prenderlo con molta pazienza.

Scorpione

In questi giorni devi essere prudente, pensare bene alle cose prima di farle. I pianeti formeranno delle tensioni e questo ti spingerà ad essere ancora più audace o rischioso di quanto tu non sia già regolarmente. Potresti prendere decisioni di cui finirai per pentirti in seguito. Non è il momento di prendere scorciatoie.