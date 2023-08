Oroscopo Branko domani 23 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Hai un sacco di talento e creatività per fare le cose, ma a questo punto della tua vita non trovi il tempo per dedicarti alla creazione. Dovrà aspettare. Le relazioni intime saranno il motore della vostra esistenza oggi, a tal punto che potrebbe sorgere una crisi che ha origine da ferite del passato non ancora rimarginate. Ti senti attraente e questo aumenterà la tua autostima e anche le possibilità che tu riesca ad avvicinarti con successo alla persona che desideri. Hai la strada aperta.

Devi controllare un po’ le tue spese, ma questo non significa che ti privi totalmente di quelle cose che ti liberano dallo stress. Quelli sono i più importanti. Cerca di migliorare la tua comunicazione con chi ti circonda. Sebbene la tua tendenza naturale ti spinga a mantenere segreti i tuoi pensieri, la condivisione è essenziale. Ricevi molto aiuto da una persona che non immagini. Potresti anche non sapere chi sia. Questo metterà un punto di emozione nella tua vita.

Gemelli

Analizza attentamente e con una lente di ingrandimento tutte le proposte di affari o di investimento che ti arrivano oggi. È possibile che uno di loro stia barando. Stai attraversando un momento di cambiamento, di trasformazione personale che stai iniziando a realizzare ora, ma che è iniziato mesi fa. Ti sorprenderai. È un buon momento per tentare la fortuna nel campo degli affari, anche se non dovresti rischiare denaro che non hai. Scappa dai prestiti esagerati.

Cancro

Difendere i propri cari è la cosa più importante, e se per questo dovete fare a meno di qualche nuovo amico, non esitate a farlo. Devi mostrare la tua faccia come la maggior parte. Non aver paura delle notizie che vengono annunciate. Nei prossimi giorni dovrai affrontare sfide professionali per le quali sei preparato. Basta riflettere e meditare. Ora il tuo interesse per l’apprendimento è risvegliato e questo ti spingerà a leggere e navigare in Internet. Vai avanti, ma non trascurare i tuoi obblighi.