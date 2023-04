Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Leone

Questi sono tempi buoni per lo sviluppo delle tue capacità intellettuali. Cerca di dedicare più tempo possibile allo studio e all’acquisizione di abilità mentali. Non ti piacciono le pretese del tuo partner in campo sessuale, ma dovresti dare una possibilità ai suoi giochi. Poi, se non ti soddisfano, mettilo in chiaro per non ripeterli. La congiunzione degli astri ti fa precipitare in un periodo di poca attività professionale e che influenzerà direttamente le tue tasche nel prossimo futuro. Cerca un reddito alternativo.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Vergine

Fai molta attenzione alle nuove compagnie che frequenti, perché potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. Non impegnarti in nulla prima di essere sicuro delle sue intenzioni. L’unico lato positivo degli errori è la possibilità di imparare da essi. Il rimpianto e la maledizione sono risposte sbagliate a un fallimento, devi analizzarlo e tenerne conto. Il momento della consacrazione di una delle persone a voi più care è molto vicino, forse in ambito professionale. Perdona i suoi nervi e non esitare a sostenerlo.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Bilancia

Se sei stanco di sopportare le abitudini spiacevoli di una persona con cui condividi molte ore, non esitare a dirglielo il prima possibile, anche se con le buone maniere sarà meglio. Perché non esplori le tue capacità creative e artistiche un po’ più seriamente? È più che possibile che rimarrai sorpreso da ciò di cui sei capace. La pittura o la scrittura riempiranno il tuo spirito. Non dovresti ignorare espressamente i consigli ben intenzionati dei tuoi amici. Anche se non hai intenzione di metterli in pratica, ringraziali allo stesso modo.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Scorpione

Nel corso della giornata verrà fatta molta luce su una questione che fino ad ora è rimasta nell’oscurità. Sarà il momento di agire per ottenere grandi ritorni. Se devi intraprendere un viaggio, fallo con tutte le possibilità aperte, lungo il percorso troverai interessanti opzioni per scoprire nuove forme di esistenza. Esplorali senza paura. Conservi gran parte della freschezza giovanile che ti ha sempre caratterizzato, ma non devi dimenticare che sei già adulto e che le tue decisioni devono rispondere a quello status.