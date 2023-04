Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Ariete

Le stelle ti spingono verso una nuova relazione sentimentale. Questa tendenza potrebbe concretizzarsi se la persona giusta appare nei prossimi giorni. D’altra parte, la passione con cui si affrontano certi giochi fa perdere loro la loro ragion d’essere: il divertimento. Devi imparare a perdere con sportività, ti divertirai un sacco. Di tanto in tanto è conveniente dare un’occhiata al congelatore, perché non puoi conservare il cibo lì per sempre. Nel pomeriggio troverai la pace in una bella passeggiata.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Toro

Tutti i tuoi sforzi dovrebbero essere diretti a ribaltare quell’umore pessimista che ti sta colpendo. Non lasciare che gli ultimi eventi negativi ti facciano cadere in depressione. La tua esistenza migliora molto con il passare dei giorni, grazie all’influenza di una persona che ti sta facendo vedere le cose in modo diverso, molto più ottimista. Oggi ricevi la conferma che le tue previsioni su una questione legata al lavoro erano completamente vere. La cosa brutta è che non ti sei preparato ad affrontarlo.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Gemelli

Pensa un po’ alle decisioni che dovrai affrontare oggi e, se possibile, prenditi un giorno per riflettere e rimandare quella decisione a domani. Soprattutto quando si tratta di soldi. Affronta i tuoi peggiori problemi con una prospettiva meno disfattista e con uno spirito più costruttivo. Inoltre, tieni presente che se non può essere risolto, non è un problema. Quelli di questo segno hanno una particolare tendenza alla congestione in questi giorni, e ciò ostacolerà lo sviluppo delle tue attività quotidiane. Attenzione all’automedicazione.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Cancro

Se vai a fare shopping potrai facilmente trovare le cose che desideri e ad un prezzo molto simile a quello che è ragionevole. Tuttavia, assicurati di acquistare solo ciò di cui hai veramente bisogno. Oggi è prevista una forte discussione sul lavoro per le questioni relative alla distribuzione degli incarichi e dei pagamenti. Il tuo ruolo dovrebbe essere quello di stare dalla parte dei più svantaggiati. Cerca di essere più coerente e agisci seriamente in circostanze avverse. Se colpisci alla cieca, gli altri perderanno la fiducia che hanno in te. Buon giorno per chattare.