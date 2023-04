Oroscopo Paolo Fox domani 23 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Sagittario

Come dice la canzone, non si tratta di arrivare primi, ma di saper arrivare. Per quanto ti affretti, non otterrai sempre i migliori risultati. Analizza meglio la situazione. La tua capacità di superare situazioni difficili non smette mai di stupirti e oggi affronterai una di quelle situazioni, risolvila con fermezza. Non lasciarti trasportare dal conservatorismo, devi essere più audace nelle tue decisioni per poter raggiungere nuovi campi di azione che ti daranno molte opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Capricorno

È tempo di ripensare a tutti i tuoi obiettivi, perché alcuni di essi sono scaduti e lasciano il tutto un po’ zoppicante. Devi aggiornare i tuoi obiettivi a breve e lungo termine. Più pensi a un problema che hai in mente, più possibilità hai di sbagliare. È meglio che tu prenda una decisione il prima possibile. Quando vorrai realizzarlo, ti sarai già innamorato di una persona che ti è molto vicina ogni giorno. Molto probabilmente, ricambierà rapidamente.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Acquario

La condiscendenza non è un atteggiamento che ha un’ottima reputazione tra i tuoi coetanei, quindi cerca di evitarlo il più possibile. Fai attenzione a colpi o scivolate imprevisti. Ancora un giorno, il tuo cammino sarà pieno di pietre su cui inciampare. Aspetta un po’, presto arriveranno tempi migliori. Le tue relazioni rimangono stabili nonostante la pressione. I problemi degli altri sembrano sempre più facili da risolvere ed è perché li affronti da una prospettiva più lontana. Prova a farlo con i tuoi problemi.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile Pesci

Se non stai attento, potresti fare un grave errore di calcolo in una delle tue operazioni bancarie oggi. Presta attenzione a ciò che di solito fai quasi senza pensare. Fai piccoli passi per iniziare un progetto, perché se provi a muoverti troppo velocemente finirai per dover ripetere le cose solo due volte. La pazienza e la cura saranno buoni alleati. Tra le cose che fai e quelle che vorresti fare c’è una distanza molto grande, ma è la più piccola possibile, date le circostanze. Continua così.