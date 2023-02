Oroscopo Paolo Fox domani 23 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Leone

Un giorno dopo l’altro continui a mettere un mattone dopo l’altro per la costruzione del tuo successo professionale ed economico. Il momento è molto favorevole e non puoi perderlo, anche se fosse necessario prendere decisioni coraggiose o buttarti nell’arena, rischiando tutto per tutto. Le stelle sono con te, è ora.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Vergine

L’ottima posizione della Luna vi farà sentire più sereni oggi e vedere le cose in modo più positivo. D’altra parte, con lo stesso sforzo che fai ogni giorno oggi sarai in grado di ottenere molti più frutti. Inoltre, finalmente, avrai anche una gioia inaspettata legata alla tua vita intima, all’amore o alla famiglia.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Bilancia

La maggior parte delle volte una parola gentile e un sorriso possono fare molto, ma altre volte devi solo mostrare i denti. Quella stessa dualità si verificherà oggi per te, un giorno che potrai superare con successo, ma che in alcuni momenti ti sarà necessario mostrare i denti.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Scorpione

Fidati di quello che ti dice il tuo sesto senso più delle apparenze esterne, in realtà tendi sempre a farlo, ma oggi è più necessario che mai. Potresti trovarti di fronte a qualcosa che sembra molto buono e consigliato per te, ma forse il tuo sesto senso ti dice che non è così, nel caso in cui accada, cerca di tenerlo molto a mente.